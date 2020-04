Burgdorf

Angelika Engelhardt hatte sich ohne Murren in die Schlage gestellt und wartete geduldig. Nur langsam ging es voran. Nach 75 Minuten Wartezeit war sie endlich an der Reihe und durfte am Mittwoch zum insgesamt 44. Mal Blut spenden. „Für mich war klar, dass ich zur Spende gehe. Hier ist für alles vorgesorgt, alle halten Abstand, man ist sicher“, sagte die 64-Jährige, die sich wegen des Coronavirus keine Gedanken machte.

Insgesamt 112 Personen kamen in den DRK-Aktivtreff in Burgdorf. Die Organisatoren um Teamleiterin Elli Borowski hatten vorab mit 70 bis 80 Personen gerechnet. Der Andrang war so groß, dass am Abend sogar 26 Personen unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt werden mussten. Denn dem DRK-Blutspendedienst sind die Materialien ausgegangen. „Es gab keine Blutbeutel und keine Spritzen mehr“, bestätigte der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Gero von Oettingen.

Alle Blutspender halten Abstand

Er war vom Verhalten der Blutspender äußerst angetan. „Es gab kein negatives Wort, alle stellten sich ruhig an. Das lief alles vorbildlich ab“, sagte von Oettingen lobend. Die Wartenden wurden von DRK-Mitarbeitern mit Wasser versorgt. Am Eingang erfolgte zunächst ein schneller Temperaturcheck an der Stirn, dazu stellte eine Mitarbeiterin Fragen zum Gesundheitszustand. Dadurch sollte das Risiko möglichst minimiert werden, dass Coronavirus-Infizierte in das Gebäude gelangen.

Bei der Aufnahme saßen die Blutspender weit auseinander, im Raum der Blutabgabe waren sieben Liegen aufgestellt. „Normal sind es mehr, aber wir müssen den Sicherheitsabstand einhalten“, sagt Borowski. Auf ein – sonst übliches – Essen mussten die Blutspender verzichten. Dafür gab es als Dankeschön für das Erscheinen und die Geduld einen Edeka-Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euro, den die Freiwilligen entweder selbst einlösen können oder für die Tageswohnung an der Mühlenstraße spendeten.

Der nächste Blutspendetermin im DRK-Aktivtreff an der Wilhelmstraße 1b ist für Mittwoch, 13. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr geplant.

Von Mark Bode