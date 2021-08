Dachtmissen

Einen Kompressor mit Luftprüfer der Firma Schneider sowie sechs Spanngurte haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in eine Scheune an der Straße An der Masch in Dachtmissen eingedrungen sind. Die Täter hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin die Verriegelung des zweiflügeligen Scheunentores aufgebrochen.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark