Zu schnelle Autos mit aufheulendem Motor und riskanten Überholmanövern: Dachtmissens Ortsvorsteher Jörg Neitzel sieht den wachsenden Fahrzeugverkehr in der Ortsdurchfahrt als ein wesentliches Problem, das er in seiner neuen Amtszeit angehen möchte. „Das Tempo der Autos treibt die Leute um, zumal Fahrer immer wieder das Rotlicht der Fußgängerampel ignorieren“, sagt der Christdemokrat, seit einem Vierteljahrhundert im Ehrenamt engagiert. Dabei sieht der 57-Jährige die Ampel als einen großen Pluspunkt für das Dorf an – mühsam erkämpft auf Landesebene.

Doch mit Sorge blicken die Dachtmisser auf die anstehenden Fahrten zu K+S, bis zu 200 Lastwagentouren müssten sie dann verkraften. „Wir haben deshalb Tempo 30 auf der Salzstraße beantragt und wollen das auch durchsetzen, weil im angrenzenden Senioren- und Pflegeheim die Schwächsten leben“, sagt Neitzel. Die Forderung, auch von Eltern der Kita- und Schulkinder mit Ziel Sorgensen erhoben, wolle er in den nächsten fünf Jahren umsetzen, kündigt er an und will dafür alle Netzwerke nutzen, die er in den vergangenen 25 Jahren als Ortsvorsteher geknüpft hat.

Ortsvorsteher wünscht sich kleines Baugebiet

„Geht nicht, gibt’s bei mir nicht“, sagt Neitzel, hauptberuflich als Beamter im Einsatzdienst bei der Berufsfeuerwehr Hannover angestellt. Er setze dabei auf Gespräche und Netzwerke, von denen die Dachtmisser profitieren. Über Whatsapp-Gruppen beispielsweise tauschen sich Einwohner aus, wenn sie Hilfe oder Baumaterialien benötigen, eine Frage beantwortet haben wollen oder etwas gefunden wurde. „Unsere Dorfgemeinschaft ist eine ganz besondere“, sagt Neitzel überzeugt. „Denn wir haben mehr Kontakt zueinander als anderswo.“

Und deshalb kann er sich eine behutsame Entwicklung des Dorfes mit einem überschaubaren Baugebiet und auch Mehrfamilienhäusern gut vorstellen, aber: „Dachtmissen braucht nur wenige neue Häuser, weil wir die Leute gut integrieren wollen“, sagt er und meint eine durchaus emotionale Anbindung an den Ort. Das aber gelinge auch mit einer Nachverdichtung auf großen Grundstücken – eine Option, der der Ortsvorsteher viele gute Seiten abgewinnen kann. Denn klar sei auch, dass dank eines Generationenwechsels in etlichen Häusern auch junge Familien und Einzelpersonen eine Wohnung oder ein Haus im Dorf finden würden.

Streit um Windkraftanlagen trübt harmonisches Miteinander

Bei allem Bestreben nach einem harmonischen Miteinander: Auch Streit gehöre zum dörflichen Leben dazu, sagt Neitzel unter anderem mit Blick auf die Windräder der Ackerstrom GmbH, was Eigentümer am Sandkuhlenweg verärgert. „Aber das Unternehmen hat schon auf die Befürchtungen regiert und baut zum Beispiel mit mehr Abstand und weniger Anlagen“, sagt er und fügt hinzu, viele Menschen forderten mit Recht eine veränderte Energiepolitik, auch wenn diese nicht vor der eigenen Haustür stattfinden solle. Immerhin habe er in seinem Vierteljahrhundert als Ortsvorsteher gelernt, Konflikte zu schlichten – ehe die Streitparteien zum Schiedsmann oder gar Gericht gingen.

Fünf weitere Jahre plant Neitzel als Ortsvorsteher, inklusive der Aufgaben Beglaubigungen, Not-Testament und Nachlassverwalter. Dann, sagt er, sollten mal Jüngere ran ans Ehrenamt.

Von Antje Bismark