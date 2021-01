Burgdorf

Zehn Jahre Ruhestand liegen hinter Dagobert Strecker, der bis 2011 als Erster Stadtrat im Burgdorfer Rathaus wirkte und dort für das Personal in der Verwaltung, die Arbeit der Hauptabteilung und des Jugendamtes verantwortlich zeichnete. Mehr als 20 Jahre kümmerte er sich beruflich um die Geschicke der Stadt, dann kam der Ruhestand mit einem Sabbatjahr von allen Verpflichtungen, ehe sich der heute 72-Jährige mit all seiner Fachkenntnis in die ehrenamtliche Arbeit stürzte. Bis heute steht er dem Trägerverein des Burgdorfer Mehrgenerationenhauses vor, führt zudem den TSV-Tennisclub und obendrein den Verein Niedersächsische Spargelstraße.

Mit letzterem begann Streckers freiwilliges Engagement. „2005 habe ich den Vorsitz übernommen und dort neben der hauptamtlichen Tätigkeit ehrenamtlich gearbeitet“, sagt er und fügt mit der ihm eigenen Bescheidenheit und feinem Humor hinzu, dass das Werben für das Stangengemüse sich von Anfang an bis heute in überschaubaren Grenzen halte. Er führe Gespräche mit Kommunen, Erzeugern und Restaurants. Janna Giere aus dem Rathaus kümmert sich um die Verwaltung des Vereins. Deshalb blieb er dem Amt treu, als sich 2011 die Rathaustüren für ihn beruflich schlossen. „Damals hatte ich mir für den Ruhestand keine Projekte vorgenommen“, sagt der Burgdorfer im Rückblick.

Das Ehrenamt: Bis zu 15 Stunden wöchentlich

Wegen der vielen Termine als Stadtrat, auch abends, fehlte im Beruf die Zeit, mal einen Kurs an der Volkshochschule ( VHS) zu besuchen oder im Sportverein einen Vorstandsposten zu übernehmen. „Ich habe es im ersten Jahr des Ruhestands genossen, Zeit zu haben“, sagt Strecker. Er habe weder die Arbeit vermisst noch sich gelangweilt, sondern sich erst einmal kreativ an der VHS mit Ytongsteinen betätigt. Natürlich habe ihm die Familie – Ehefrau und zwei erwachsene Söhne – die Frage gestellt, ob und wann er in ein Loch falle. „Aber ich habe alles auf mich zukommen lassen, es war eine sehr schöne Zeit.“

Kontakte zu Vereinen habe er bereits als Stadtrat geknüpft und gehalten – auch zum Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH). Annegret Lange-Kreutzfeldt fragte dann im Jahr 2013 nach, ob sich Strecker den Vorsitz vorstellen könne. Und er konnte. Er übernahm das Amt ebenso wie den Vorsitz im Tennisclubs der TSV, in dem er seit seinem Umzug von Gehrden nach Burgdorf im Jahr 2000 Mitglied ist. „Beim BMGH war mir bewusst, dass es mehr als eine Stunde Arbeit in der Woche ist“, sagt er. Mit Gesprächen und Telefonaten fielen zehn bis 15 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche an.

Stolz auf die gelungene Integration der Flüchtlinge

Diese Zeit sieht Strecker als gut investiert an – vor allem, nachdem er mit dem Team nach seinem Amtsantritt die Konstellation von Vorstand und Präsidium neu organisiert und verschlankt hat. Als effizient bezeichnet er heute die Arbeit der Ehren- und vor allem der Hauptamtlichen, die seit der Ankunft der Flüchtlinge im Jahr 2015 einen erheblichen Beitrag für deren Integration geleistet hätten. „Jeder hat bei uns einen Sprachkurs absolviert, jeder kann sich verständigen, viele haben einen Schulabschluss geschafft, eine Lehre oder eine Arbeit begonnen“, zählt er im Stakkato auf. „Dahinter steckt viel Kraft. Das ist wirklich gut gelungen.“

Weil die Förderung der Sprachkurse abgelaufen sei, arbeitet Strecker mit Koordinatorin Uschi Wieker an einem Konzept, wie das BMGH die Neubürger auch in Zukunft bei Sprache und Ausbildung unterstützen kann. Für die ehrenamtlichen Mitstreiter wünscht er sich eine stärkere Würdigung. „Da gibt es in Burgdorf durchaus noch Potenzial.“

Strecker kündigt Rückzug aus dem Tennisclub an

48 Jahre öffentlicher Dienst liegen hinter dem 72-Jährigen, zudem sieben Jahre Ehrenamt. Ans Aufhören denkt Strecker nicht, zumindest nicht beim BMGH. Im Tennisclub will er nach der Corona-Pandemie die Weichen für den Nachfolger stellen, zumal er jetzt die Sanierung von zwei Plätzen organisiert hat.

„Für mich ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben“, sagt Strecker. Damit meint er nicht den Aufschlag, sondern die Arbeit im Mehrgenerationenhaus. Seine Berufserfahrung helfe ihm, wenn es um Entscheidungswege geht. „Aber“, so betont er, „ich bekomme keine Sonderbehandlung.“ Nach wie vor lege er Wert auf eine faire und sachliche Zusammenarbeit. Das zahle sich eben im Miteinander aus. „Ich bin rundum zufrieden“, bilanziert Strecker bescheiden.

Von Antje Bismark