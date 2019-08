Ramlingen

Mit dem Beatles-Song „Here Comes The Sun“ haben der Ehlershausener Musiker Daniel Fernholz und sein Freund Marc Hothan ihr Konzert am Sonntagnachmittag im Ramlinger Bio-Waldbad eröffnet. Das Lied passte zum Wetter. Kurz zuvor hatten sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch den bewölkten Himmel gebahnt. Weiter...