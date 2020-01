Burgdorf

„Mein Herz schlägt für diese Aktion – und das als Mutter, Erzieherin, Burgdorferin und Verdi-Mitglied“, sagt Gabi Schewe mit Blick auf den sogenannten Kistenappell der Gewerkschaft. Er beinhaltet unter der Überschrift „Aufsteh’n für die Kita“ eine Novelle des Kita-Gesetzes, um landesweit eine bessere Versorgung der Kinder und zugleich gute Arbeitsbedingungen für die Erzieher zu erzielen. Inhaltlich, das zeigte sich in der Sitzung des Ratsausschusses für Jugendhilfe und Familie am Montag in der AWO-Kita, liegen Politik, Verwaltung und Aktive gar nicht so weit auseinander. Und doch gibt es Streit über die Aktion.

Gabi Schewe aus Burgdorf hat die Aktion maßgeblich mitgestaltet. Sie wünscht sich eine stärkere Unterstützung der Stadt. Quelle: Antje Bismark

Denn die Stadt Burgdorf lehnt es aus Neutralitätsgründen ab, die Kisten mit Unterschriftenlisten in ihren Räumen aufstellen zu lassen. Mit einer Demonstration vor der Ausschusssitzung protestierten Verdi-Mitglieder und Erzieher gegen diese Entscheidung, die sowohl Bürgermeister Armin Pollehn als auch Erster Stadtrat Michael Kugel in der anschließenden Debatte verteidigten. „Wenn ich einmal eine Aktion wie die Unterschriftensammlung zulasse, dann kann ich anderen Initiativen nicht mehr absagen“, betonte Pollehn.

Demonstranten sprechen von undemokratischem Vorgehen

Aus Sicht von Kugel orientiert sich die städtische Entscheidung an vorangegangenen Anfragen, die die Verwaltung stets abgelehnt habe. „Gerade Schulen und Kitas sind Orte der Pädagogik und damit besonders geschützt“, sagte Pollehn, und Kugel unterstrich: „Wir würden bei einer solchen Anfrage, auch von einer Gewerkschaft, immer wieder so handeln.“ Mit diesen Aussagen handelte sich die Verwaltungsspitze den Vorwurf der Demonstranten ein, undemokratisch und gegen die Interessen der eigenen Beschäftigten zu agieren.

Bürgermeister Armin Pollehn (rechts) stellt sich der Kritik der Demonstranten. Quelle: Antje Bismark

„Es ist Gewerkschaftsmitgliedern ausdrücklich erlaubt, dass sie in den Räumen ihrer Arbeitgeber auch Unterschriften sammeln dürfen“, sagte die Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski. Sie hatte vor der Sitzung auf dem Schwüblingser Weg versucht, die Demonstration zu gestalten – doch immer wieder hatten durchfahrende Autos die Protestveranstaltung unterbrochen. Gleichwohl nutzten städtische Mitarbeiter wie Regina Matthies und Mandy Wolf die Gelegenheit, mit Trillerpfeifen und Plakaten auf beide Probleme – die aus ihrer Sicht unzureichende Ausstattung der Kitas und die Ablehnung des Kistenappells in Kitas – aufmerksam zu machen.

Mandy Wolf (links) und Regina Matthies aus der Freibad-Kita fordern eine bessere Ausstattung der Tagesstätten. Quelle: Antje Bismark

Rat und Verwaltung stehen inhaltlich hinter Resolution

„Seit 45 Jahren arbeite ich als Erzieherin“, sagte Matthies, „und seit 35 Jahren diskutieren wir darüber, dass die Kitas mehr Geld und Personal brauchen.“ Das sei armselig und empörend. Eine Einschätzung, die auch die Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann teilte. Sie verwies darauf, dass der Rat schon vor gut zehn Jahren die Resolution „Verbesserung der Qualität in den Kitas“ verabschiedet habe, um das Land in die Pflicht zu nehmen. „Wir stehen deshalb inhaltlich an Ihrer Seite“, sagte sie den Demonstranten, die mit ihrer Aktion unter anderem einen besseren Personalschlüssel sowie mehr Zeit für unmittelbare pädagogische Arbeit, Vorbereitungszeit und Leitungstätigkeit fordern.

Sie schlug nach der Aussprache einen Bogen zwischen Politik, Verwaltung, Erziehern, Eltern und Gewerkschaft. „Wir sollten in Burgdorf ein Format finden, bei dem alle Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen“, forderte die SPD-Politikerin. Zuvor hatte bereits Pollehn dafür geworben, sich gegenüber dem Land klar zu positionieren. Nun empfahl Gersemann, in Gesprächen zwischen Initiatoren wie Schewe an den Inhalten weiterzuarbeiten und konkret darüber zu beraten, wie die Situation in Burgdorf verbessert werden könne.

Kistenappell dient als Grundlage für weitere Gespräche

„Was können wir als Stadt unternehmen, um die Mitarbeiter positiv zu fördern?“ Diese Frage richtete sie an ihre Ratskollegen, die Verwaltungsspitze und die Zuhörer. „Der Kistenappell geht bei uns nicht in die Schublade, sondern dient als Grundlage für weitere Gespräche“, versprach Gersemann. Schewe sagte ihre Bereitschaft für einen solchen Austausch zu. Parallel dazu will die Verwaltung den Vorschlag einer Zuhörerin prüfen, ob die Kisten zum Sammeln der Unterschriften möglicherweise als Elternaktion aufgestellt werden könnten.

Von Antje Bismark