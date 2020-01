Aufmerksame Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Burgdorfer Feuerwehr haben am Sonnabend einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Peiner Weg verhindert. Dort war Essen angebrannt. Der Bewohner ist taubstumm, deshalb konnte er den Rauchwarnmelder nicht hören.