Burgdorf

Erst die Corona-Pandemie, jetzt auch noch ein Dachschaden: Burgdorfs Kultkino, die Neue Schauburg an der Feldstraße, ist hart getroffen. Ein offenbar schon längere Zeit unentdeckt gebliebener Wassereintritt im Dach hat einem tragenden Balken so zugesetzt, dass dieser jetzt abgestützt werden muss. Das Kino kann deshalb zurzeit keine Filme zeigen. Das schlägt wirtschaftlich ins Kontor, sagt Betreiber Christian Lindemann.

Der hat den Schaden an der Decke des Kinosaals erst in der vergangenen Woche entdeckt. Weil ein neues Tonsystem installiert werden sollte, hatte er ein Gerüst im Saal aufgestellt. Dabei sei eine verdächtige Stelle an der Decke aufgefallen, weshalb er umgehend einen Bausachverständigen und schließlich auch noch einen Statiker zurate gezogen habe. Die hätten sich die möglicherweise durch einen Wassereintritt verursachten Schaden genau angeschaut und vorübergehend zur Schließung des Hauses geraten.

Publikum hatte gerade erst wieder Vertrauen gefasst

Dem kam Lindemann auch nach. „Wir haben schließlich Publikumsverkehr und eine Verantwortung“, sagt er. Die erneute Zwangsschließung tue nach den coronabedingten Lockdown-Monaten finanziell richtig weh. Dabei sei das Kino nach zwei Jahren Pandemie wieder gut in Schwung gekommen. Sein Publikum, das dem Kino besonders eng verbunden ist, habe gerade erst wieder Vertrauen gefasst und sich getraut, Filme in Gemeinschaft zu genießen. Der Film „Wunderschön“ von Karoline Herfurth sei zudem toll angenommen worden und hätte mehrere Wochen laufen sollen.

Ein Stützbalken stabilisiert die Decke im Kinosaal. Quelle: Joachim Dege

Die für Sonntag vorgesehene Stummfilmmatinee des Kulturvereins Scena habe er bereits absagen müssen. Für die mit dem Arbeitskreis Frauen geplante Dokumentation über das Wirken der Amateur- bzw. Freizeitfotografin Vivian Maier am 8. März bestehe aber noch Hoffnung.

80 Kinoplätze sind wegen der Stütze nicht zu nutzen

Am Donnerstag stellten Lindemann und Helfer unter Anleitung eines Zimmermanns einen Stützbalken im Saal auf, um den beschädigten tragenden Dachbalken vorsorglich abzustützen. Jetzt seien auf den Dachboden weitere Arbeiten erforderlich, um den Balken zu sichern. Sei dies geschehen, könne auch die Stütze aus dem Saal, die den Platz von 80 der insgesamt 220 Kinoplätze einnimmt, wieder verschwinden. „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“, nimmt das Malheur Lindemann sportlich.

Er setzt darauf, dass ihm das Publikum die Treue hält und nach der Wiedereröffnung umso zahlreicher in seinen Saal strömt. Die ersten Reaktionen nach seinem Post auf Instagram seien vielversprechend gewesen. Er habe viel Zuspruch erhalten, berichtet Lindemann.

Das Kino Neue Schauburg an der Feldstraße kann zurzeit keine Filme zeigen. Erst muss der Schaden im Dach repariert sein. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege