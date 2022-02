Burgdorf

Das Laientheaterensemble des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) wagt einen Neuanfang und spielt wieder Theater. Die Truppe um die beiden Regisseure Heike Busch und Peter Hilmer lädt am Freitag, 29. April, 20 Uhr, zur Premiere der Kriminalkomödie „Willkommen in Nedderknöfel“ in den Saal des städtischen Jugend- und Kulturhauses JohnnyB. ein. Insgesamt drei Aufführungen sind geplant. Eintrittskarten dafür gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Die Hauptrollen in dem Schwank von Andreas Kroll übernehmen Kevin Borchert, Jan Gooßmann, Petra Borchert, Monika Büntjen, Alina Kage, Dagmar Bendig und Heike Busch. Die Handlung hat es in sich: Wachtmeister Görgen erhält die Strafversetzung in ein vorgeblich freundliches Dorf. Bald dämmert ihm, dass über der Gemeinde ein dunkles Geheimnis schwebt. Görgen fragt sich, wieso es so viele Witwen gibt, und welche Umstände wohl zum vermeintlich unfallbedingten Ableben ihrer Ehemänner geführt haben könnten? Die neuen Kollegen auf der Polizeistation sind eher Nervensägen und ihm so gar keine Hilfe im Umgang mit den mannstollen Witwen, zu denen auch die dominante Bürgermeisterin zählt.

Mehr als 30 Aufführungen in 25 Jahren

Seit 25 Jahren gibt es das VVV-Theater nun schon. Mehr als 30 Aufführungen, etliche davon ausverkauft, gehen auf das Konto der Laientheatergruppe, die sich vor einiger Zeit vor Herausforderungen gestellt sah. Persönliche und berufliche Veränderungen, Studienplätze an fernen Universitäten und Schwangerschaften führten nach der vorerst letzten Spielzeit 2019 zu einem Umbruch. Nun soll es wieder losgehen.

Szene mit Jan Gooßmann und Heike Busch in der rasanten Krimikomödie. Quelle: Joachim Lührs

Für den Neustart wählte das Ensemble eine rasante Kriminalkomödie aus, deren geplante Premiere im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Im vergangenen September nahm die Theatergruppe die Probenarbeit dann wieder auf, sodass die Aufführung der Komödie nun möglich ist. Weitere Aufführungen sind für Sonntag, 1. Mai, um 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen) und am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr ebenfalls im JohnnyB. geplant.

Eintrittskarten für die Premiere am 29. April und die beiden weiteren Aufführungen am 1. und 6. Mai sind zum Preis von 12 Euro – Kinder und Jugendliche 10 Euro – in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2, erhältlich. VVV-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Von Joachim Dege