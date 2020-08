Heeßel

„Das Grüne ist giftig“, warnt Falk. Gemeinsam mit acht weiteren Jungen und Mädchen hat er im Garten von Annette Blikslagers Glücksküche in Heeßel Kartoffeln ausgegraben. Jetzt werden sie gewaschen und gebürstet, einige sind teilweise verfärbt. Was die wenigsten der Kinder wissen: Das Grün entsteht bei Kontakt mit Luft, mit der die Erdknollen vor der Ernte normalerweise nicht in Berührung kommen. Doch Blikslager kann die sieben- bis zwölfjährigen Kinder beruhigen: Tödlich ist eine grüne Kartoffel nicht. Man müsse auch nicht die ganze Frucht wegwerfen, sondern es genüge, das verfärbte Stück herauszuschneiden, erklärt sie ihnen.

Samuel (von links), Falk (hinten) und Noa graben unter den wachsamen Augen von Annette Blikslager Kartoffeln aus. Quelle: Thomas Böger

Anzeige

Doch die Kartoffeln sind bei der Aktion im Rahmen des Ferienkompass der Burgdorfer Jugendpflege nur Beiwerk. Im Mittelpunkt stehen Kräuter, die gepflückt, klein gehackt und mit Butter vermischt werden sollen. Dazu lässt Blikslager ihre jungen Besucher zunächst mal an den Pflanzen riechen. Als erstes sind Oreganoblätter an der Reihe. Sie werden auch erkannt – allerdings erst nach dem Tipp der Ernährungsberaterin, dass sie unter anderem als Gewürz auf der Pizza Verwendung finden.

Weitere HAZ+ Artikel

Kinder riechen und schmecken Kräuter

Die Blüten der Kapuzinerkresse müssen die Kinder freipusten, „wenn ihr keine Fleischeinlage wollt“. Darin verstecken sich schließlich oft Käfer. Die Blätter sind ein bisschen schärfer. „Wenn ich jetzt in einem Comic wäre, würde Feuer aus meinem Mund kommen“, meint Samuel, nachdem er gekostet hat. Die Petersilie dagegen „ist ein bisschen süß“, sagt Theresa. Blikslager ist erst etwas skeptisch, stimmt ihr aber zu, nachdem sie auch ein Stück probiert hat. Schnittlauch und Basilikum kennen und erkennen alle, während Thymian nicht so bekannt ist – aber der soll auch gar nicht in die Kräuterbutter.

Noa (links) und seine Schwester Lia gehen mit den scharfen Messern vorsichtig um. Quelle: Thomas Böger

Bevor es auf den großen Brettern mit den scharfen Messern an die Arbeit geht, warnt Blikslager ihre Gäste noch: „Die Messer bleiben unten auf den Brettern, fuchtelt damit nicht in der Luft herum!“ Doch zuvor müssen von Petersilie und Basilikum die Blätter abgezupft werden, denn die Stiele sollen nicht mitverarbeitet werden. Die Jungen und Mädchen sind konzentriert und eifrig bei der Sache. „Das macht unheimlich viel Spaß mit den Kindern“, sagt Blikslager. Wenn sie keine Ferienkinder bei sich hat, bietet sie in ihrer Glücksküche Ernährungsberatung und Kochkurse – auch im Rahmen der Volkshochschule – an, geht aber auch für Projekte zum Thema Ernährung in die Schulen.

Leeloo (links) und Amara zupfen konzentriert Basilikum-Blätter von den Stielen. Quelle: Thomas Böger

Gemeinsames Essen im Garten

Nun sind die Schüler mal zu ihr gekommen, aus unterschiedlichen Gründen: Samuel und Daniel mögen gerne Kräuter, Theresa hat es Butter angetan. Und bei Amara war es die Mutter, die das Motiv für die Teilnahme lieferte. „Sie möchte herausfinden, was der Unterschied zu der gekauften Kräuterbutter ist“, sagt Amara. Das können am Ende des Kurses erst mal die Schüler testen, die sich in Blikslagers lauschigem Garten zusammensetzen und die inzwischen gegarten Kartoffeln mit der selbst gefertigten Butter verspeisen.

Von Thomas Böger