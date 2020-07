Burgdorf

Ob spannend, lustig oder romantisch – die Neue Schauburg bietet ab Freitag, 10. Juli, wieder Filme für jeden Geschmack an. Das Programm macht Lust auf Kino an den letzten Schultagen vor Beginn der Sommerferien.

Die Känguru-Chroniken

Den Auftakt macht die deutsche Filmkomödie „Die Känguru-Chroniken“. Die Verfilmung des Satirebestsellers von Marc-Uwe Kling handelt von der unfreiwilligen Wohngemeinschaft des Anarchisten Marc-Uwe mit einem kommunistischen Känguru. Im Kampf gegen eine Gruppe Neonazis und den Rechtspopulisten Jörg Dwigs, einem Politiker der Alternative zur Demokratie – kurz AzD –, gründen die beiden mit weiteren Nachbarn das Asoziale Netzwerk. Gemeinsam versuchen sie, die Pläne von Dwigs zum Bau des Europa-Towers im angrenzenden Görlitzer Park zu verhindern. Daneben versucht Marc-Uwe, das Herz seiner Angebeteten Maria zu erobern.

Die Känguru-Chroniken, Komödie (ohne Altersbeschränkung): Fr, 20 Uhr.

Lassie

Einen Filmklassiker im neuen Gewand für die ganze Familie zeigt das Kino mit der Neuverfilmung von „Lassie“. Der zwölfjährige Flo ( Nico Marischka) ist verzweifelt. In der neuen Wohnung seiner Familie sind Tiere nicht erlaubt. Deshalb muss er sich schweren Herzens von seiner Collie-Hündin Lassie trennen. Der ehemalige Chef seines Vater, Graf von Sprengel ( Matthias Habich), bietet an, dass Lassie auf seinem Hof leben kann, wo Flo sie regelmäßig besuchen darf. Die Pflege übernehmen der Butler Gerhardt ( Justus von Dohnányi) und Hausmeister Hinz ( Christoph Letkowski). Als der Graf seine Enkelin Priscilla ( Bella Bading) über die Ferien einlädt und mit ihr, Lassie und der restlichen Familie an die Nordsee fährt, büxt Lassie aus und macht sich auf den abenteuerlichen Weg zu Flo.

Lassie, Familienfilm (ohne Altersbeschränkung), Sa, 17.15 Uhr, Nice-Price: 4 Euro

Nightlife

Die rasante Komödie „Nightlife“ des Erfolgsregisseurs Simon Verhoeven („Männerherzen“, „Willkommen bei den Hartmanns“) hat alles, was das junge Publikum anspricht: Action, Spaß, Romantik und ein Staraufgebot des deutschen Films. Das eingespielte Schauspielteam Elyas M’Barek („Der Fall Collini“), Palina Rojinski („Willkommen bei den Hartmanns“) und Frederick Lau („Man from Beirut“) sorgt in gewohnter Manier für witzige Dialoge und slapstickreife Szenen. Die Welt von Barkeeper Milo ( M’Barek) wird auf den Kopf gestellt, als er der Musikmanagerin Sunny (Rojinski) begegnet. Nach langem Zögern lässt sie sich auf ein Date mit Milo ein. Kaum entdecken beide, dass sie mehr füreinander empfinden, werden sie von Milos Freund Renzo (Lau) gestört. Der flieht gerade vor einigen halbseidenen Gestalten. Für die drei beginnt eine dramatische Flucht durch das nächtliche Berlin.

Nightlife, Romantik-Action-Komödie (FSK 12), Sa, Di, 20 Uhr.

Onward: Keine halben Sachen

In dem computeranimierten Spielfilm „Onward“ begeben sich die beiden jugendlichen Elfenbrüder Ian und Barley Lightfoot auf die Suche nach ihrem Vater. Er starb, als sie noch jung waren, und sie haben keine Erinnerung mehr an ihn. Dank ihrer magischen Kräfte können die Brüder einen letzten magischen Tag mit ihrem Vater verbringen. Doch um ihn vollständig zu materialisieren, müssen sie ein magisches Artefakt finden. Deshalb begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie vor viele Herausforderungen stellt. Dabei kommen sie nicht nur ihrem Vater näher, sondern auch ihrer Mutter und deren neuem Partner.

Onward: Keine halben Sachen, Kinderfilm (FSK 6), So, 16.45 Uhr

Enkel für Anfänger

Kinospaß für die ganze Familie garantiert die deutsche Komödie „Enkel für Anfänger“. Drei Rentner nehmen sich der Kinder gestresster Großstadteltern an und füllen mit ihren ehrenamtlichen Babysitterdiensten die Leere in deren Leben. Konfrontationen zwischen den Generationen sind programmiert, als die links-alternative Philippa ( Barbara Sukowa) ihrer Patenenkelin Leonie Rülpsspiele beibringt und die Ernährungsrichtlinien der Eltern in den Wind schlägt. Die kinderlose Karin ( Maren Kroymann) brilliert, als sie das Handy des bockigen Teenagermädchens kurzerhand aus dem Fenster wirft.

Enkel für Anfänger, Komödie (FSK 6), So, 19.30 Uhr

Der geheime Roman des Monsieur Pick

Auf einer Insel in der Bretagne befindet sich eine ganz besondere Bibliothek. Darin werden alle Bücher verstaut, die von Verlagen und Publizisten abgelehnt wurden. Die idealistische Verlegerin Daphné (Alice Isaaz) stößt dort auf ein vielversprechendes Manuskript und entschließt sich, die Geschichte zu veröffentlichen. Das Buch wird zu einem Bestseller. Der Autor des Werkes, Henri Pick, ist ein bretonischer Pizzabäcker und bereits seit zwei Jahren tot. Als seine Witwe behauptet, ihren Mann nie etwas schreiben gesehen zu haben, wird der Literaturkritiker Jean-Michel ( Fabrice Luchini) hellhörig. Er geht der Sache auf den Grund; seine Entdeckung erschüttert die Literaturwelt.

Der geheime Roman des Monsieur Pick, Komödie (ohne Altersbeschränkung), Mi, 17 Uhr

Little Women

Neuengland, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die vier March-Schwestern stehen auf der Schwelle zum Erwachsensein. Während sich die Älteste, Meg ( Emma Watson), in die von ihr erwarteten Rolle fügt, strebt die temperamentvolle Jo ( Saoirse Ronan) nach Eigenständigkeit. Die aufopferungsvolle Beth (Eliza Scanlen) möchte ihrem Heim so lange wie möglich erhalten bleiben, und Nesthäkchen Amy ( Florence Pugh) will als Malerin berühmt werden. Ein starbesetztes Drama um die Emanzipation der Frau.

Little Women, Liebesdrama (FSK 12), Mi, 20 Uhr

Alle Filme sind zu sehen im Kino Neue Schauburg, Feldstraße 2a, in Burgdorf. Kinokarten können auf www.neueschauburg.de gekauft oder unter Telefon (05136) 4553 reserviert werden. Im Gebäude müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während der Filmvorführung darf dieser abgenommen werden. Im Kino wird nur ein Viertel der vorhandenen Plätze belegt.

Von Gabriele Gerner