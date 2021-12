Was für ein Jahr in Burgdorf: Corona hat zwar die Leser am meisten beschäftigt – aber es war nicht das einzige Thema. Vom Veterinäramt, das eine Misshandlung von Pferden prüfte, einer Bedrohung des ärztlichen Notdienstes und dem umgebauten Hof Münstermann – wir zeigen Ihnen, welche Themen unsere Leser besonders bewegt haben.