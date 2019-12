Burgdorf/Lehrte

Eine cineastische Abwechselung in der Zeit der letzten Vorbereitungen vor dem großen Fest gewünscht? Ein Besuch in den Kinos in Burgdorf und Lehrte lohnt sich auch kurz vor Weihnachten: Episch geht es zu in der Neuen Schauburg beim Star-Wars-Finale „Der Aufstieg Skywalkers“. Das Warten auf die Bescherung versüßt den Kleinsten die Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste. Im Anderen Kino lässt sich der Heilige Abend mit Musik und Feuerzangenbowle gemütlich beschließen.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Abenteuer, Science Fiction (freigegeben ab 12 Jahre).

Mit „Der Aufstieg Skywalkers“ kommt der neunte und letzte Teil der Star-Wars-Hauptreihe in die Kinos. Die Saga begann 1977 mit dem Film „Krieg der Sterne“. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Kampfes der Jedi-Ritter gegen das dunkle Imperium und gegen dessen Oberschurken. Die Handlung von „Der Aufstieg Skywalkers“ spielt mehr als 30 Jahre nach der Episode „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Neue Schauburg Burgdorf, Do., 20 Uhr, Fr., 16 und 20 Uhr, Sa., 16 und 20 Uhr, So., 16 und 20 Uhr, Mo., 20 Uhr, Mi., 20 Uhr.

Kurzfilmtag 2019. Sonderveranstaltung (keine Angabe).

Am kürzesten Tag des Jahres präsentiert das Andere Kino Lehrte Kurzfilme von Studenten der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig (HBK). Einige der Beteiligten werden im Kino anwesend sein und Fragen zu ihren Filmen beantworten. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind nicht möglich.

Anderes Kino Lehrte, Sa., 20 Uhr.

Das perfekte Geheimnis. Komödie (freigegeben ab 12 Jahre).

Mit Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. Wie gut kennen sich Freunde und Paare wirklich? Als die drei Frauen und vier Männer bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel. Alle Smartphones kommen auf den Tisch – und jeder darf alles wissen, was darüber kommuniziert wird. So werden Nachrichten vorgelesen, Telefonate mitgehört, jede Whatsapp geteilt. Der anfangs harmlose Spaß wächst sich bald zum emotionalen Durcheinander aus. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen als gedacht.

Neue Schauburg, So., 11.15 Uhr.

Die Weihnachtsgeschichte – Augsburger Puppenkiste. Familienfilm (keine Altersbeschränkung)

Mit 23 neuen handgeschnitzten Puppen und eigens komponierter Filmmusik setzt diese Inszenierung der Augsburger Puppenkiste die biblische Geschichte von der Geburt Jesu um – auf die unverwechselbare Weise des traditionellen Marionettentheaters. Liebevoll, kindgerecht, traditionell und doch modern verzaubern Maria, Josef und ihr frecher Eselsfreund Noel kleine und große Zuschauer. König Melchior spricht mit österreichischem Akzent, König Kaspar ist Ungar, und das Kamel hat jede Menge weise Sprüchen parat. Der Erzengel Gabriel plappert jiddisch und fällt meist unsanft vom Himmel: Humor ist Trumpf in dieser Interpretation der Weihnachtsgeschichte.

Neue Schauburg, Di., 11.15 Uhr.

Heiligabend im Kino. Sonderveranstaltung (keine Angabe)

Gemütliche Musik und leckere Feuerzangenbowle erwarten ab etwa 22.30 Uhr alle, die Heiligabend im Anderen Kino entspannt ausklingen lassen wollen.

Anderes Kino, Di., 22.30 Uhr.

Von Sandra Köhler