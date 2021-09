Burgdorf

Vor knapp einem Jahr hat das Hotel Déjanil im Gewerbegebiet Nordwest eröffnet – und damit mitten in der Corona-Pandemie einen schweren Start erwischt. Denn Gäste waren wegen der Verordnung des Landes Niedersachsen zur Bekämpfung des Virus mehr als rar, Tagungen und Feiern in dem nahe der Autobahn gelegenen Drei-Sterne-Superior-Hotel mit Bar, Sauna, Veranstaltungsräumen und schnellem Internet nicht möglich. Hoteldirektor Andreas Triebsch bemühte sich, der Krise mit Kreativität entgegenzutreten. So bot er seine Zimmer tageweise an als Örtlichkeit zum ungestörten Arbeiten im Homeoffice und legte einen Veranstaltungskalender auf. Hat sich die Mühe gelohnt?

Sie hat – denn das Déjanil gibt es noch. „Nach dem Lockdown gingen die Buchungszahlen deutlich bergauf“, sagt Triebsch: „Alle unsere Mitarbeiter sind noch dabei, auch wenn wir uns noch in Kurzarbeit befinden.“ Das Déjanil habe vor allem davon profitiert, dass die Statuten für die Corona-Förderung von Neugründungen angepasst wurden – zuerst hatte es so ausgesehen, als sollte es durch alle Raster fallen. „Wir haben im April die Überbrückungshilfe 3 bekommen. Das war eine gute Sache, weil es uns ermöglichte, einen Teil der laufenden Kosten zu decken“, sagt Triebsch. Trotz dieser Unterstützung und besonders in den vergangenen beiden Monaten steigender Buchungen könne von einem kostendeckendem Betrieb allerdings noch nicht die Rede sein.

Der Restaurant-Betrieb ist eingestellt

Den Grund sieht der Hoteldirektor vor allem in den sich ständig ändernden Vorschriften. „Die Menschen sind verunsichert, weil sie nicht wissen ‚Was darf ich eigentlich gerade’?“ Hinzu komme der Ärger von Geimpften, die sich davon eine Rückkehr zu Normalität versprochen hätten – und jetzt im Hotel doch mit Maske umherlaufen müssen. Gerade bei den Feiern, von denen sich Triebsch einiges versprochen hatte, mache sich das bemerkbar. Mit wie vielen Menschen darf gefeiert werden? In welchem Rahmen und mit welchen Auflagen? „Viele feiern deshalb erst gar nicht“, erzählt Triebsch. Im Gegenzug bekomme er Terminanfragen gleich mit der Nachfrage, bis wann die Feier denn storniert werden könnte.

„Bei den Tagungen sieht es etwas besser aus“, sagt Triebsch. Was hingegen gar nicht laufe, sei der geplante Restaurantbetrieb. „Viele Gäste sind durch Burgdorf gebummelt und dort essen gegangen – oder aber zu Burger King.“ Daraus hat er mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit Konsequenzen gezogen: „Wir beschränken uns in Zukunft auf den Hotelbetrieb und Veranstaltungen.“ So sollen zwar abends für die Hotelgäste noch kleine Snacks angeboten werden. „Und auch unser Langschläfer-Frühstück an ausgesuchten Sonntagen wird es weiter geben, weil das gut nachgefragt ist“, sagt Triebsch. Doch das Restaurant an sich wird es so nicht mehr geben. „Einerseits sind wir dafür einfach zu klein. Andererseits gibt es genug Kollegen, die das richtig gut können.“

Fokussieren auf das Kerngeschäft Hotellerie

Ebenfalls nicht bewährt haben sich Events wie die Frank Sinatra Dinner Shows. „Die werden wir bis Ende des Jahres noch durchziehen, wenn es Anmeldungen gibt, danach aber nicht mehr anbieten“, sagt Triebsch. Für September und Oktober verzeichnet er dazu noch keine einzige Buchung. Auch hier sieht er den Grund in der allgemeinen Verunsicherung. „Wir hören, dass es interessant sei und die Leute gerne kommen würden. Aber sie tun es eben nicht“, sagt er. Seine Konsequenz: „Wir tun, was wir richtig gut können. Und das ist die Hotellerie.“

„Hotelzimmer als Homeoffice“ übrigens hat sich in Burgdorf nicht bewährt – schaut man auf die Zahl der Buchungen. „Aber sie hat uns bekannt gemacht, weil viele die Idee einfach gut fanden“, sagt Triebsch. Und so seien daraus doch einige Buchungen für Geschäftsreisende und eine Tagung entstanden.

Von Sandra Köhler