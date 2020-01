Burgdorf

Alte Menschen sind bekanntermaßen bevorzugte Zielgruppe von Betrügern. Denn sie lassen sich gemeinhin am leichtesten ausnehmen. Einen besonders niederträchtigen Fall von Abzocke verhandelt aktuell das Schöffengericht am Amtsgericht Burgdorf unter Vorsitz von Strafrichterin Stephanie Rohe. Angeklagt sind zwei Männer, die einem 71-Jährigen mit beginnender demenzieller Erkrankung und alkoholbedingten Ausfallerscheinungen im November 2018 insgesamt 23.700 Euro von dessen Konto räumten.

Der Prozess hätte längst stattfinden sollen, war aber schon einmal geplatzt, weil einer der beiden Angeklagten nicht erschienen war. Inzwischen sitzt der Mann in Haft. Am Mittwochvormittag führten zwei Justizwachtmeister den 49-Jährigen in Handschellen in den Gerichtssaal. Neben ihm nahm ein 50 Jahre alter Frührentner Platz. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass er seinem Kumpel willig dabei zur Hand ging, das Opfer um dessen Vermögen zu bringen.

Opfer vertraut Bettnachbarn EC-Karte mitsamt PIN an

Alles begann mit einem Krankenhausaufenthalt in Lehrte. Der 49-jährige Angeklagte und der 71-jährige Burgdorfer teilten sich dort ein Zimmer. Der Ältere vertraute sogleich dem Jüngeren. Er gab ihm immer wieder Geld, damit der Bettnachbar für ihn Besorgungen machen sollte – Lebensmittel und Utensilien des täglichen Bedarfs, immer wieder auch Alkohol. Sogar seine EC-Karte und die PIN gab er dem Jüngeren, damit dieser damit bezahlen konnte.

Der Kontakt dauerte über den Klinikaufenthalt hinaus an. Schließlich erlangte der 49-Jährige Zugriff auf die Wohnungsschlüssel des Rentners. Und erneut auch auf die EC-Karte mitsamt dazugehöriger PIN, die der 71-Jährige nach eigener Darstellung im Wohnzimmerschrank aufbewahrte. Mit der EC-Karte hob der Angeklagte zehnmal Bargeld an Automaten verschiedener Banken vom Konto des Seniors ab – summa summarum 7700 Euro. Davon will der alte Mann nichts gewusst haben. Der Angeklagte behauptet, er habe das Geld stets nur für Bestellungen des 71-Jährigen abgehoben und ausgegeben.

Dessen Konto, auf dem sich fast 50.000 Euro befunden haben sollen, leerte sich zusehends. Auch weil der mitangeklagte Komplize im Beisein des 49-Jährigen zweimal höhere Summen auf sein eigenes Konto überwies: zunächst 10.000 Euro, dann noch einmal 5000 Euro. Die Angeklagten führen ins Feld, sie hätten das im Auftrag des 71-Jährigen getan, damit dieser flüssig sei, wenn er wegen seines desolaten Gesundheitszustands ins Pflegeheim müsste, wo er nach einem Sturz heute tatsächlich lebt. Auch hätten sie weitere Besorgungen gemacht, etwa zwei bestellte Fernsehapparate gekauft. Die allerdings, sofern sie jemals erworben worden sind, sind spurlos verschwunden.

Verdächtige Kontobewegungen: Bank rät zur Strafanzeige

Dass der alte Mann überhaupt derart vorausschauend konkrete Anweisungen zum Umgang mit seinem Vermögen gemacht haben soll, passt nicht recht zusammen mit der Initiative des Lehrter Krankenhauses. Die Klinik sorgte dafür, dass das Amtsgericht Burgdorf für den 71-Jährigen einen Berufsbetreuer bestellte. Der Betreuer beschrieb seinen stark alkoholkranken Klienten als nicht mehr in der Lage, seine Angelegenheiten selbstständig zu regeln. Schon gar nicht seine Finanzen.

Aufgeflogen ist die Gaunerei, weil der 71-Jährige einen ehemaligen Nachbarn bat, ihm Kleidung und Waschsachen ins Krankenhaus zu bringen. Der Bekannte, der die Schlüsselgewalt zur Wohnung besaß, traf dort überraschenderweise den 49-Jährigen an. Vollends misstrauisch wurde er, als er in der Wohnung auch noch ein Schreiben der Bank fand, das auf verdächtige Kontobewegungen hinwies, die sich der alte Mann nicht erklären konnte. Auf Anraten der Bank gingen der 71-Jährige und sein Bekannter zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Bevor das Gericht voraussichtlich am 29. Januar ein Urteil fällt, will es weitere Zeugen hören. Auch das Opfer soll noch einmal aussagen.

Von Joachim Dege