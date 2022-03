Burgdorf

Bunter und jünger ist Burgdorf in den vergangenen zehn Jahren geworden. Das ergibt die Auswertung zum demografischen Wandel in der Stadt, die jetzt Dagobert Strecker und Ursula Wieker vom Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) vorgestellt haben. Die Einrichtung hat mehr als zehn Jahre im Auftrag der Bundesregierung den demografischen Wandel begleitet. Mithilfe von Daten des Einwohnermeldeamtes kann das BMGH nun nachzeichnen, wie sich die Einwohnerschaft verändert hat.

Ausländerinnen und Ausländer verjüngen die Stadt

Die Einwohnerzahl ist demnach von 31.274 im Jahr 2012 in den vergangenen zehn Jahren lediglich um 493 Personen gestiegen. Jedoch hat sich die Altersstruktur verändert: Der Anteil der Minderjährigen ist im gleichen Zeitraum von 15,3 Prozent auf 17,4 Prozent gestiegen. „Burgdorf wird durch die Ausländerinnen und Ausländer verjüngt“, sagt Wieker. Besonders gestiegen sei nämlich der Anteil der Ausländer: Während 2012 nur 1991 Migranten in Burgdorf lebten, sind es heute 3578 – ein Anstieg von 5,1 Prozent auf nunmehr 11,3 Prozent.

Dabei hat sich die Vielfalt von 94 auf 100 Länder erweitert. Dabei erhob das BMGH, wie viele Nationalitäten mit mehr als 100 Personen vertreten sind. Neun sind es an der Zahl. Während die Ausländerinnen und Ausländer 2012 noch hauptsächlich aus Polen, Italien, der Türkei und dem Kosovo stammten, sind es heute deutlich mehr Herkunftsländer. „Burgdorf ist bunter geworden“, sagt Wieker.

Dagobert Strecker und Ursula Wieker stellen die Auswertung des Mehrgenerationenhauses zum demografischen Wandel in Burgdorf in den vergangenen zehn Jahren vor. Quelle: Sophie Peschke

Viele Menschen aus Indien und mit kurdischen Wurzeln

Auffällig sind die verhältnismäßig stark vertretenen Inderinnen und Inder in Burgdorf: „Da es einen indischen Unternehmer gibt, der im Bereich Krankenpflege insbesondere indische Pflegekräfte einstellt, erklärt sich die hohe Zahl an Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus Indien“, erläutert Wieker.

Bekannt sei zudem, dass es viele Menschen mit kurdischen Wurzeln in Burgdorf leben: „Kurden haben zumeist die deutsche Nationalität und sind in unserer Auswertung nicht erfasst“, sagt Wieker. In Burgdorf leben besonders viele Kurden, die ursprünglich in der Fluchtwelle vor rund 20 Jahren nach Deutschland kamen. Dafür, dass in Burgdorf auch heute viele türkische und irakische Kurden lebten, gebe es einen weiteren Grund: „Die Kurden, die vor 20 Jahren nach Burgdorf kamen, sind heute erfolgreiche Unternehmer, die gerne Landsleute einstellen, vor allem in Handwerksbetrieben“, sagt Wieker.

Ausländeranteil bei Kindern steigt besonders

„Am eklatantesten ist der Ausländeranteil bei den Kindern gestiegen“, berichtet Wieker. Aufenthaltsrechtliche Daten belegten eine Veränderung von 2,6 auf 14,6 Prozent: Während 2012 in Burgdorf 126 aus dem Ausland stemmende Kinder aufwuchsen, seien es aktuell 809. „Das Ergebnis zeigt sich in allen Schulen und in allen Klassen“, sagt Wieker.

Von Sophie Peschke