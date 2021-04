Burgdorf

Welche Bedeutung hat das Grundgesetz? Wie arbeiten Parteien? Wie funktioniert die Gewaltenteilung? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die Reihe „Demokratie leben“, die der Diakonieverband Hannover-Land und die städtische Jugendpflege ab Montag, 12. April, organisieren. „Das Angebot richtet sich an Zugewanderte und an Deutsche, an 15-Jährige und an 70-Jährige gleichermaßen“, sagt Imke Fronia, die die Veranstaltungen mit Wolfgang Paetsch und Stadtjugendpfleger Horst Gohla vorbereitet hat.

Gefahren durch Extremismus und Fundamentalismus

„Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern sie musste in einem langen historischen Prozess errungen werden“, sagt Fronia. In der Gegenwart müsse diese Bedeutung angesichts der sozialen Medien immer wieder herausgearbeitet werden. Bis in den Herbst gibt es dazu alle zwei Wochen einen Impulsvortrag verschiedener Referenten, an den sich dann Fragen und Diskussionen anschließen sollen. Dabei hoffen die Organisatoren auf eine bunte Gruppe, die sich des Themas vor der Kommunalwahl annimmt. „Ein 70-Jähriger hat ein anderes Demokratieverständnis als ein 15-Jähriger, darüber wollen wir reden“, sagt Fronia. Zudem gehe es um Gefahren für die Demokratie durch Rechts- und Linksextremismus oder religiösen Fundamentalismus.

Den Auftakt am Montag, 12. April, gestaltet ab 17 Uhr Bürgermeister Armin Pollehn. Alle weiteren Veranstaltungen finden ab dem 27. April immer dienstags statt: am 11. und 25. Mai, 8. und 22. Juni, 6. und 20. Juli, 7. und 21. September sowie 5. und 19. Oktober. „Wegen der Corona-Pandemie läuft die Reihe erst einmal nur digital“, sagt die Kirchenkreissozialarbeiterin. Sobald die Auflagen gelockert werden können, seien Präsenzveranstaltungen im JohnnyB. geplant. Bis dahin können Teilnehmer der Reihe, die von der Region Hannover finanziell gefördert wird, per E-Mail an imke.fronia@evlka.de einen Zoom-Link anfordern – auch für einzelne Veranstaltungen. Für die Auftaktveranstaltung lautet der Link https://eu01web.zoom.us/j/66906302584

Von Antje Bismark