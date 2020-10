Burgdorf

Der Reformationstag am Sonnabend, 31. Oktober, ist ein gesetzlicher Feiertag. Die Deponie der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) an der Steinwedeler Straße bleibt deshalb an diesem Tag geschlossen. Auch sämtliche Grüngutannahmestellen in der Region öffneten wegen des Feiertags nicht, teilt Aha zudem mit. Der Wochenmarkt auf dem Schützenplatz fällt ersatzlos aus, teilt die Marktgilde mit, die den Markt im Auftrag der Stadt zurzeit noch organisiert.

Von Joachim Dege