Sonnabendmorgen, kurz vor 10 Uhr. Bunte Blumen aus Tonkarton, Eier an einer Leine und eine Schar lustiger Osterhasen tummeln sich im Schaufenster des Bastelladens an der Hannoverschen Neustadt in der City. „Neueröffnung“ prangt an der Scheibe der Burgdorfer Institution, die die langjährige Inhaberin Monika Queck 2021 aus Altersgründen aufgegeben hatte. Doch seit Anfang März ist das Paradies für all jene, die gerne basteln, malen oder dekorieren, wieder geöffnet. Ein Schriftzug auf der Scheibe verrät, wer dafür verantwortlich ist: der Kinderschutzbund Burgdorf (KSB).

Sabine von Echte ist das vertraute Gesicht im Bastelladen

Im Laden saugt Sabine von Echte noch kurz durch, bevor die ersten Kunden kommen. Kaum hat sie die rote Schmutzfangmatte vor dem ebenso leuchtend roten Tresen mit dem großen Logo des KSB zurechtgezupft, ist die erste Kundin auch schon da. „Ich bin ja so froh, dass wieder offen ist. Alle sind froh, wir haben Sie vermisst“, begrüßt sie die Verkäuferin strahlend. Selbstklebende Schriftzüge für Geburtstagskarten suche sie, ob es da wohl etwas gebe? Flugs hat von Echte das Passende für ihre Stammkundin parat und erhält dafür ein Lächeln. Dass die 59-Jährige den Überblick hat und weiß, wie der Hase läuft, wundert nicht. War sie doch bereits zwei Jahre lang im Bastelladen auf Stundenbasis tätig. „Und vorher war ich 20 Jahre lang im Modellbauladen von Herrn Queck“, sagt sie.

„Sie sind übernommen worden, oder? Das freut mich sehr“, sagt die Kundin, während sie darauf wartet, dass Svenja Schüler den Preis in die Kasse eingibt. Die 30-Jährige studiert soziale Arbeit: „Ich bin das Bindeglied zum Kinderschutzbund, der den Bastelladen jetzt betreibt“, sagt sie, nachdem sie das Wechselgeld herausgegeben und die Kundin verabschiedet hat. Einen Bastelladen betreiben: Das ist ein durchaus ungewöhnliches Vorhaben für den Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Gesellschaft kinderfreundlicher zu machen und die geistige, psychische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Hausaufgabenhilfe und sozialer Mittagstisch, Leseförderung und Ferienbetreuung, Kurse für Eltern, Kinder-Spiel-Treff und Schnuller-Baum, dazu der Secondhandladen Kli-Kla-Klamotti: Der KSB ist mehr als umtriebig.

An der Scheibe prangt „Neueröffnung“: Der Bastelladen an der Hannoverschen Neustadt ist wieder geöffnet. Quelle: Sandra Köhler

Integration in den Arbeitsmarkt schaffen

Aber ein Bastelladen? „Der KSB war ja auch hier Kunde und Kli-Kla-Klamotti ist nebenan. Es gab also eine direkte Verbindung. Und auch den Wunsch, dieses Geschäft zu erhalten“, sagt Schüler. Doch auch wenn sich für die Kunden nichts ändert – „das Sortiment ist gleich geblieben, wir werden auch auf Trends achten und versuchen, Wünsche zu erfüllen“, verspricht von Echte und zupft die Ostereierkette im Schaufenster zurecht –, es steckt noch mehr dahinter. Zwar muss sich der Laden tragen. Doch Profit ist nicht das Ziel, sondern Integration: Mit der Wiedereröffnung als sozialem Zweckbetrieb sollen dort Menschen eine berufliche Perspektive bekommen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben, sagt Schüler, die diese Menschen begleiten wird.

Langzeitarbeitslose, etwa, die wegen individueller Krisen oder psychischer Problemen schwer vermittelbar sind. Junge Menschen, die nicht den besten Start ins Leben hatten. Sie sollen die Chance bekommen, sich zu qualifizieren. „Beim Kinderschutzbund arbeiten mehrere Mitarbeiter, die solche vom Jobcenter geförderten Arbeitsgelegenheiten beim Kinderschutzbund absolviert haben und übernommen wurden. Zum Teil haben sie es bis zur Teamleitung gebracht“, sagt Schüler. Und auch ausgebildet werden soll künftig im Bastelladen. Doch dafür brauche es noch etwas Zeit. Auch für Bastelworkshops gibt es schon Ideen. „Und die Ferienkinder könnten ebenfalls herkommen, um kreativ zu sein“, blickt Schüler in die Zukunft.

Am Verkaufstresen des Bastelladens prangt unübersehbar das Logo des Kinderschutzbundes Burgdorf Quelle: Sandra Köhler

Burgdorfer müssen den „neuen“ Bastelladen annehmen

Von Echte hat in der Zwischenzeit weitere Kundinnen mit einem Lächeln aus dem Laden entlassen. „Bisher lässt es sich gut an“, sagt sie: „Schulen und Kindergärten haben uns wieder entdeckt, ehemalige Stammkunden auch aus den angrenzenden Kommunen sind vorbei gekommen.“ Dass das auch so bleibt, dass die Burgdorfer nicht im Internet, sondern im Bastelladen einkaufen: Davon hängt die Zukunft des auf Dauer angelegten Projektes ab. Das aktuell vierköpfige Bastelladen-Team wird alles dafür tun – und ihren Kunden mit Rat und Tat, eigenen Erfahrungen, viel Freundlichkeit und auch dem einen oder anderen persönlichen Wort beiseite stehen. „Von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Und zwar jetzt durchgehend ohne Mittagspause“, sagt von Echte. Dann ist die nächste Kundin an der Reihe.