Heeßel

Angst, sich schmutzig zu machen, ist beim Gran-Schlamm-Team-Lauf fehl am Platz gewesen. Der Heeßeler SV hatte zum fünften Hindernislauf rund um das Sportplatzgelände eingeladen und keine Mühen gescheut, um einen anspruchsvollen Parcours bieten zu können. Der Lauf gehörte zu einem Großaufgebot an Veranstaltungen, mit denen der Regionssportbund Hannover in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiert. Dabei ging es um den Spaß und nicht um Schnelligkeit und Zeiten. Vor allem viel Matsch gehörte dazu.

450 Läufer gehen auf die Strecke

Während die Kinder nach der 2,6 Kilometer langen Runde mit 13 Hindernissen duschen konnten, mussten die Erwachsenen zwei Durchgänge absolvieren. Die Veranstalter zählten am Sonnabend und Sonntag insgesamt 450 Teilnehmer. Sie gingen in Dreier-, Fünfer- und Sechserteams auf die Strecke, die es in sich hatte. Nicht nur gute Beinmuskeln waren gefragt, sondern auch Armkraft. Gleich an der ersten Station mussten sich die Läufer an einem Gestell entlanghangeln oder darüberklettern. Es folgte die Durchquerung eines mit einem Netz abgehängten Wasserbeckens. Anschließend war einschließlich der Schuhe fast nichts mehr trocken. Weitere Hindernisse bildeten Baumstämme, ein Spinnennetz und Autoreifenberge.

Die Kinder haben viel Spaß beim Gran-Schlamm-Turnier des Heeßeler SV. Quelle: Sybille Heine

Die ganz großen Herausforderungen kamen dann aber noch. Dazu gehörten der Weg über einen Acker, den ein Wassersprenger in eine Matschlandschaft verwandelt hatte, der Lauf durch eine Wasserkuhle über einen Sandberg und das Robben durch ein Matschfeld. „Dieser Teil war besonders anstrengend“, sagten Christian Helbing und Chiara Meyer übereinstimmend nach der ersten Runde. Sie waren trotzdem begeistert von dem Parcours und den Zuschauern, die an der Strecke standen und die Läufer anfeuerten. Alle hatten auf jeden Fall viel Spaß. Sauber blieb niemand.

Vorbereitung ist arbeitsintensiv

Das Organisationsteam mit mehr als 35 Helfern hatte viel Arbeit investiert, um den Schlammlauf vorzubereiten. „Das war zwei Wochen lang ein Halbtagsjob“, sagte Teammitglied Birgit Wilz. Ohne die Hilfe von Landwirten aus dem Dorf und der örtlichen Feuerwehr sei das Ganze nicht zu schultern gewesen. Dirk Rogge hatte für den Parcours extra ein Feld gegrubbert und seine Beregnungsanlage zur Verfügung gestellt, um für richtig viel Matsch zu sorgen. Hennig Plaß half, mit seinem Gerät eine Wassergrube zu buddeln.

450 Teilnehmer sind beim Gram-Schlamm-Lauf des Heeßeler SV gestartet. Sie gingen in kleinen Teams auf die anspruchsvolle Strecke mit 13 Hindernissen. Spaß war garantiert.

Der Rückbau der Strecke kann in den nächsten Tagen in Ruhe erfolgen. Weil die Strecke um den Sportplatz herumführte, wird der Spielbetrieb nicht beeinträchtigt. „Der Gran-Schlamm-Lauf entwickelt sich immer weiter. Unser Ziel ist, noch besser zu werden“, sagte Wilz. Der technische Aufwand war schon jetzt groß. Über den Akteuren kreisten Drohnen und filmten das feucht-fröhliche Ereignis aus sicherer Entfernung von oben.

Von Sybille Heine