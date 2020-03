Burgdorf

Die Abenteuer des Kleinen Drachen Kokosnuss und seiner Stachelschwein-Freundin Mathilda erleben kleine Besucher am Sonntag, 15. März, bei einer Aufführung des Wolfsburger Figurentheater im JohnnyB. Schauspielerin Britta van Lindt erzählt als Henriette von Drachenstein, einer „anerkannten Forscherin“, die Abenteuer des Feuerdrachens Kokosnuss. Dazu braucht sie nur ein paar Kisten, aus denen sie allerhand Figuren auf die Bühne zaubert – schon befinden sich die Kinder mitten in der Geschichte auf der Dracheninsel.

Dort lebt der kleine Drache mit seinem Vater Magnus und erlebt jede Menge Abenteuer. Im Dschungel rettet er das Stachelschwein Mathilda vor der Würgeschlange, dann geraten die beiden in die Fänge des bösen Zauberers Ziegenbart und Matilda wird zu Stein. Natürlich geht die Geschichte gut aus, wenn die kleinen Zuschauer und ihre Begleiter mit dem Drachen die Abenteuer bestehen. Ganz nebenbei erfahren sie noch, wie man Feuer spuckt: zuerst die Zunge reiben, dann dreimal tief ein- und ausatmen. Und wenn es dann anfängt, heiß zu werden, den Kopf in den Nacken legen und los geht es.

Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren

Die Vorstellung des 50-minütigen Stücks aus der Feder von Ingo Siegner beginnt um 15.30 Uhr an der Sorgenser Straße. Es richtet sich an Jungen und Mädchen, die älter als vier Jahre sind. Der Eintritt zum Sonntagstheater kostet 6 Euro. Wer einen Flyer, Zeitungsartikel oder die Bonuskarte vorlegt oder sich vorab telefonisch unter (05136) 3693 oder per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web.de anmeldet, zahlt 5 Euro.

Bereits ab 14.30 Uhr laden das Team vom JohnnyB., der Kinderschutzbund, Kultürchen, das Frauen- und Mütterzentrum zu einer Bastelaktion für kreative Kinder ein. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Waffeln.

