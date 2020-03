Burgdorf

Bei einer Aufführung das Handy auf Flugmodus zu stellen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber nirgends war das auch vom Namen her so passend wie bei der Tanzshow des SV Hertha Otze, deren Premiere am Sonnabendabend im Johnny B. in Burgdorf über die Bühne ging. Das Thema war eine Flugreise rund um die Welt und so forderte Pilot Alexander Jung die Besucher im ausverkauften Haus der Jugend über Interkom auf, das Mobiltelefon umzustellen.

Die Ehemaligen haben Deutschland als Thema. Quelle: Michael Schütz

Den ganzen Abend über blieben alle der rund 80 Beteiligten konsequent in der Rolle. Das begann schon am Eingang, denn die Besucher mussten ein Check-In durchlaufen und in einen (natürlich nicht echten) Bodyscanner einsteigen, bevor sie den Saal – pardon: das Flugzeug – betreten durften.

Coronavirus ist ein Thema

Dass die Reise der „Hertha-Wings“ überhaupt über die Bühne gehen konnte, war nicht so selbstverständlich, denn auch die Verantwortlichen des SV Hertha hätten sich vor der alle drei Jahre stattfindenden Show mit dem Thema Coronavirus beschäftigen müssen, wie Pressesprecherin Petra Jung erklärte. „Wir haben uns mit der Stadt und dem Landessportbund beraten“, sagte sie. Ruhe bewahren sei das richtige Motto gewesen. „In der Hoffnung, dass nicht in der Woche vor der Premiere doch noch ein Fall in Burgdorf festgestellt wird.“ Bis zu den nächsten beiden Aufführungsterminen am kommenden Freitag und Sonnabend sei aber noch ein Woche Zeit. „Wir haben ein bisschen Angst, dass bis dahin etwas passiert.“ Dann sei eine Absage der mit je rund 180 Besuchern ausverkauften Auftritte immer noch möglich. Allerdings werde es mit Ersatzterminen wegen der anstehenden Renovierung des Johnny B. schwierig, sagte Jung.

Die Young Diamonds entführen die Besucher in die amerikanischen Südstaaten. Quelle: Michael Schütz

Nummerngirls bezaubern das Publikum

Bei der Premiere allerdings war das Johnny B. voll besetzt mit gut gelaunten Passagieren, die von Anfang an mit Begeisterung verfolgten, wie die Sportler sich in verschiedenen Kostümen rund um die Welt tanzten. Dabei waren erstaunliche Leistungen zu sehen, die die Besucher zu Begeisterungsstürmen hinrissen. Naturgemäß verzauberten die Kleinsten dabei das Publikum am stärksten – nicht zuletzt die kleinen Nummerngirls, die jeden Auftritt ankündigten.

Charmant: Die kleinen Nummerngirls zeigen, wer als nächstes auf die Bühne kommt. Quelle: Michael Schütz

Vorbereitungen begannen vor zwei Jahren

Zum insgesamt 13. Mal seit Anfang 1989 führte der SV Hertha seine Show auf, die vor zwei Jahren mit den ersten Planungen begonnen hatte. „Damals haben sich die Übungsleiter zusammengesetzt, um ein Thema zu finden“, erklärte Jung. „Sich darauf zu einigen, dauert allein schon rund ein halbes Jahr.“

Mit der Gruppe First Generation geht es ins Tangoland Argentinien. Quelle: Michael Schütz

Auch die Liederauswahl sei immer ein Kompromiss zwischen den einzelnen Übungsleitern und den Tänzern. Zum einen müsse der Gruppe das Lied gefallen. Zum anderen müsse den Übungsleitern auch eine Choreografie dazu einfallen. Das hat offenbar bestens geklappt, denn die Sicherheitsanweisungen der Flugbegleiterinnen war sicher noch nie so unterhaltsam wie die des SV Hertha Otze am Sonnabend.

Die Löwen sind los: Die Blond AG zeigt Szenen aus der kenianischen Savanne. Quelle: Michael Schütz

