Burgdorf

Matthias Freytag ist der neue Pastor der evangelischen-lutherischen St.-Paulus-Gemeinde in Burgdorfs Südstadt. Mit seinem Aufstellungsgottesdienst im Februar konnte er die Gemeindemitglieder überzeugen. Am Sonntag, 4. Juli, wird Superintendentin Sabine Preuschoff den 34-Jährigen offiziell in sein Amt in Burgdorf einführen. Bislang ist Freytag Pastor in der Immanuel-Gemeinde in Laatzen gewesen.

Freytag hat am 16. Juni seinen ersten Arbeitstag in Burgdorf gehabt. Zurzeit lebt er mit seiner Verlobten und der gemeinsamen kleinen Tochter in einem Ferienhaus in Dachtmissen – vorübergehend. Fünf Wochen Dorfleben habe seinen Reiz, sagt er. Die frisch gerodeten Frühkartoffeln vom Bauernhof gegenüber habe er schon schätzen gelernt. Anfang August werden die Drei dann in ein von der Gemeinde gemietetes Wohnhaus in der Grenzstraße in Burgdorf ziehen.

„Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“

Ausschlaggebend für seine Bewerbung auf die Stelle in St. Paulus sei das sehr interessante, diakonisch ausgerichtete Profil der Kirchengemeinde gewesen. „Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass meine Eltern in Celle wohnen, sodass wir sie künftig öfter sehen und sie uns bei der Betreuung unserer Tochter unterstützen können“, sagt Freytag. Zudem kenne er einige Pastorenkollegen aus der näheren Umgebung Burgdorfs. Mit dem Hänigser Pastor Steffen Lahmann hat er beispielsweise studiert. Dadurch sei sein Amtsantritt in Burgdorf „ein Bisschen wie nach Hause kommen“.

Gottesdienst wird als Live-Stream übertragen

Der Gottesdienst zur Amtseinführung beginnt am 4. Juli um 15 Uhr im Kirchenzentrum an der Immenser Straße. Im Anschluss soll es einen kleinen Empfang geben – „im Rahmen des Möglichen“, teilt die Kirchengemeinde mit. Wegen der Corona-Regeln dürfe auch nur eine begrenzte Zahl von Besuchern in die Kirche. Deshalb sei eine Anmeldung, Telefon (0 51 36) 66 77, erforderlich. Der Gottesdienst kann darüber hinaus im Live-Stream verfolgt werden. Ein Link dazu wird auf der Seite des Kirchenkreises Burgdorf unter der Paulus-Gemeinde stehen.

Von Anette Wulf-Dettmer