Burgdorf

Katharina mag rote Äpfel, die durchaus süßsauer schmecken dürfen. Marlos Lieblingsäpfel müssen knallrot sein und ausschließlich süß. Gern essen die beiden Kinder auch Apfelkuchen und trinken Apfelsaft, Apfelmus hingegen steht bei Marlo nicht so hoch im Kurs. „Aber Äpfel roh sind lecker“, sagt der Sechsjährige, der noch bis August die Kita Fröbelweg besucht und im Sommer in die erste Klasse wechselt.

Mit den anderen künftigen Schulkindern hat der aufgeweckte Junge am Mittwoch Äpfel am Wochenmarktstand des Obsthofs Mahler abgeholt – eine Spende, die sich unter anderem auf dem Frühstücksbüfett wiederfinden wird. „Dort bedienen sich die Kinder so, dass sie gesunde Lebensmittel essen“, sagt Erzieherin Melanie Christiansen. Seit einigen Jahren bereite die Einrichtung das Büfett vor. Es komme bei den Kindern gut an, weil alle die gleichen Produkte erhielten und sich jeder seine Mahlzeit zubereite. „Es macht mehr Spaß, sich selbst eine Scheibe Brot zu schmieren, als sie fertig zubereitet aus der Brotdose zu holen“, hat Christiansen beobachtet.

Die Spende von zehn Kilogramm Äpfeln verdankt die Kita – wie 29 Tagesstätten in und um Burgdorf – dem Obsthof Mahler. Dessen Inhaber nutzte den Tag des Apfels am 11. Januar für die Aktion. „Ich fahre seit mehr als 30 Jahren zum Wochenmarkt, deshalb wollte ich den Kunden etwas Besonderes bieten“, sagte er. Aber: „In einer Zeit, in der wir Landwirte um Anerkennung und Wertschätzung unserer Produkte werben und gar kämpfen müssen, erscheint mir ein Angebot zum halben Preis unpassend.“ Deshalb habe er als Vater dreier Kinder den Nachwuchs beschenken wollen und in sozialen Netzwerken die Aktion angekündigt. „Eine solch positive Resonanz hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagte er. Etwa 300 Kilogramm Äpfel holten sich die Kinder zum Teil selbst ab.

Von Antje Bismark