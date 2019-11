Heeßel

Nach der umfangreichen Sanierung des Shops hat die HEM-Tankstelle in Heeßel nun komplett geschlossen. „Eine Firma installiert neue Verteilerkästen“, sagt Marion Menken, bundesweit für die Pressearbeit des Unternehmens verantwortlich. Ihren Angaben zufolge hatten die Mitarbeiter am Montag die Zufahrten mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Am Donnerstag rückte die zuständige Firma aus Hamburg an. „Wir gehen davon aus, dass wir am Nachmittag wieder öffnen können“, sagt Bauleiter Dimitri Roloff.

Menken sagt auf Anfrage, dass die Neuinstallation die Folge des Shop-Umbaus sei. Erst vor wenigen Monaten hatte die Pächterin den Shop neu gestalten lassen, Kunden an der viel befahrenen Straße mussten in einem eigens aufgestellten Container einkaufen.

Von Antje Bismark