Burgdorf

Eine gleich in doppelter Hinsicht positive Bilanz ziehen Hubert Berz und Ernst Schmidt vom Förderverein der St.-Pankratius-Kirche nach der ersten Saison der neuen Weihnachtsbeleuchtung: Sowohl das Lichtkonzept als auch die verlängerte Licht-Zeit bis in den Februar hinein fanden viele Befürworter unter den Burgdorfern.

In den vergangenen Jahren erleuchteten Lichterschlangen die acht Bögen an der Plattform des Kirchturms der Stadtkirche. Genau 136 Stufen, zum Teil über Stiegen, führen auf die Ebene, die sich in einer Höhe von 30 Metern befindet – der gesamte Turm misst 55 Meter. „Damit sind die Lichter weithin zu sehen“, sagt Schmidt, der wie Berz und andere Mitstreiter die Burgdorfer regelmäßig zur Turmbesteigung einlädt. Vielen gelte der beleuchtete Turm deshalb in der Weihnachtszeit als Wahrzeichen.

Der Kirchturm von St. Pankratius leuchtete bis Mariä Lichtmess. Quelle: Ernst Schmidt

LED-Lampen leuchten heller als die alten Lichter

Deshalb habe sich der Förderverein zusammen mit der Kirchengemeinde bereits vor geraumer Zeit überlegt, die bisherigen alten Lichterschlangen durch moderne LED-Ketten zu ersetzen. „Deren Lampen leuchten deutlich heller“, sagt Berz und verweist auf Reaktionen von Burgdorfern, denen diese Besonderheit in den dunklen Dezember- und Januarwochen aufgefallen sind. Schmidt und seine Mitstreiter legten zudem Wert darauf, dass die Neuanschaffung etwas länger ist: „Damit konnten wir die Lichter fast einmal am gesamten Bogen entlang spannen, jeder einzelne wirkte deshalb schlanker als früher“, sagt er.

Die größte Neuerung indes beruht auf einem Vorschlag von Horst Schwanitz, der auch für die Beleuchtung der Marktstraße verantwortlich zeichnet: Er brachte etwa 80 Zentimeter große Sterne mit – einen pro Bogen – und umwickelte sie ebenfalls jeweils mit einer Lichterkette. „Das kam bei allen Passanten super an“, sagt Schmidt und fügt hinzu, dass der Stadtmarketingverein die Gesamtkosten von etwa 6000 Euro übernommen hat.

Peter Stegen nimmt die Sterne entgegen, die seine Kollegen abgebaut haben. Quelle: Antje Bismark

Burgdorfer wünschen sich eine Verlängerung

Bereits einige Tage vor den Burgdorfer Lichtwochen erstrahlte der Kirchturm mit der neuen Beleuchtung – und wegen einer Nachfrage ließen Förderverein und Kirchengemeinde die Sterne und Lichterketten an den Bögen länger als in den Vorjahren strahlen. „Ein Burgdorfer hatte in einem Leserbrief kritisiert, dass die weihnachtliche Beleuchtung zu früh abgebaut wird“, sagt Schmidt, denn letztlich komme zu Mariä Lichtmess noch einmal die weihnachtliche Lichtsymbolik zur Geltung.

Diesen Gedankengang griffen die Akteure bei St. Pankratius kurzerhand auf, so dass erst an diesem Donnerstag Peter Stegen, Krzysztof Stasko und Damian Bogusiak von der Firma Drescher auf den Kirchturm kletterten, um die Lampen abzunehmen. „Die Ketten sind nicht UV-beständig, so dass wir sie im Gebäude einlagern“, erklärt Schmidt. Er hatte für die Arbeit auf der Leiter eigens Sicherheitsvorkehrungen getroffen, so dass das Handwerkertrio zwar zig Meter über der Marktstraße arbeitete – aber zu keiner Zeit die Gefahr bestand, dass einer abstürzt.

Krzysztof Stasko übernimmt das Abbauen der Elektrik. Quelle: Antje Bismark

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark