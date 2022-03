Burgdorf

Wohl erst nach den Osterferien wechseln die meisten ukrainischen Jungen und Mädchen an das Gymnasium und die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule: Beide weiterführenden Schulen haben mit dem Mehrgenerationenhaus (BMGH) entschieden, dass die Fünft- bis 13-Klässler zunächst Deutschunterricht erhalten und so einen Grundwortschatz aufbauen. Zudem, sagt RBG-Leiterin Saskia van Waveren-Matschke, würden Kompetenzen und Wissensstand der Schülerinnen und Schüler in einem Verfahren analysiert, das keine sprachliche Komponente enthält.

„Uns geht es darum, die optimale Schule zu finden“, sagt van Waveren-Matschke. Und auch Matthias Krapp, Leiter des Gymnasiums, fürchtet, dass sich bei den Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse schnell Frust einstellen könnte, weil sie dem Unterricht nicht folgen können. „Wir schaffen jetzt mit dem Deutschunterricht ein Fundament, auf dem sie aufbauen können“, sagt er. Ursula Wieker, Koordinatorin im BMGH, bezeichnet die Stunden als Erste Hilfe. Aktuell lernen die jungen Flüchtlinge im JohnnyB. täglich zwei Stunden die wichtigsten Vokabeln, dieses Angebot will das BMGH in den nächsten Wochen ausbauen.

Familien ziehen immer noch weiter

„Sicherlich werden es in den Osterferien ganze Unterrichtstage sein, weil wir dann mehr Raum dafür haben“, sagt Wieker und warnt vor Aktionismus, wenn die Kinder jetzt sehr schnell in die Schulen geschickt würden. Diese Erfahrung teilt van Waveren-Matschke: „Bei uns hatten sich bereits sechs Familien angemeldet, die inzwischen aber nicht mehr in der Stadt sind“, sagt sie und plädiert dafür, jetzt abzuwarten, wer wirklich in Burgdorf bleibt. Aber sie sagt auch: „Wenn ein Schüler oder eine Schülerin bei uns angemeldet wird, dann nehmen wir auch auf.“

Seit der Absprache mit dem Gymnasium, das einen Deutsch sprechenden ukrainischen Flüchtling beschult, und dem BMGH nutzten alle Geflüchteten das Procedere, sagt die RBG-Leiterin. Zumal es dazu, ergänzt Krapp, auch Angebote aus den Schulen an die Neuankömmlinge gibt. „Wir fragen zum Beispiel unsere Schüler ab, wer eine Patenschaft für die Freizeit, die Ferien und später auch die Schule übernehmen möchte“, sagt er. Die Daten der künftigen Paten übermittele Krapp an die Träger der Migrationsarbeit wie BMGH, Diakonie oder Nachbarschaftstreff, die dann die Jugendlichen zusammenbringen. „Wenn sie nach den Ferien in die Schulen kommen, haben sie schon Kontakt“, sagt Krapp.

Erste Grundschüler lernen bereits in ihren Klassen

Davor aber müssen die Jungen und Mädchen nach Aussage Wiekers die „Sprachstandsfestsetzung“ auf A2-Niveau bestehen, das Wort Prüfung vermeide sie ganz bewusst. Die Lösung für jedes Kind falle individuell aus, heißt es unisono. Die BMGH-Koordinatorin erklärt diese Aussage damit, dass nicht nur die passende Schulform samt Jahrgang gefunden werden soll, sondern auch ein fließender Einstieg denkbar sei: „Vielleicht startet jemand erst einmal mit Fächern wie Sport oder Musik, in denen die Sprache nicht so wichtig ist wie beispielsweise in Werte und Normen“, sagt sie und betont: Eine Schulpflicht gibt es für die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht.

Anders als die weiterführenden Schulen hat die Gudrun-Pausewang-Grundschule schon erste Kinder aufgenommen, für sie bieten die Diakonie und die Paulus-Gemeinde in den Osterferien einen Deutschkurs an.