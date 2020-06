Burgdorf

Wenn die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule im kommenden Schuljahr ihren neuen fünften Jahrgang einschult, wird der in kein gewöhnliches Schulgebäude einziehen – sofern es die Corona-Pandemie und die Regeln zulassen. Zwischen den Schulgebäuden Im Langen Mühlenfeld und der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) richten Bauarbeiter seit den Osterferien Container her – diese sollen zum neuen Schuljahr startklar für den Unterricht sein.

Wer die Anlage betritt, stellt Vorteile gegenüber Klassenräumen in älteren Gebäuden fest: Sie sind modern und hell gestaltet. Und laut Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke bieten sie auch mehr Platz als andere Klassenräume an der IGS.

Container-Anlage für IGS soll zu den Sommerferien fertig sein

Bis vor den Sommerferien wollen die beauftragten Firmen die verbleibenden Arbeiten erledigen, bei denen sich alles um den Innenausbau dreht. Es fehlen teilweise noch Deckenlampen, Steckdosen, elektronische Tafeln und sanitäre Anlagen. „Während der Ferien wollen wir die Räume fertig einrichten“, sagt Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke – man wolle Tische und Stühle positionieren und alle erforderlichen Materialien unterbringen. Bislang laufe alles nach Plan.

Für die künftigen Fünftklässler sei die Behelfsanlage besonders geeignet, weil sie sich zwischen Mensa, Schule und Garten befinde. Der Jahrgang soll jedoch auch in den kommenden Jahren in den „Lernmodulen“ Unterricht haben, wie van Waveren-Matschke die Container nennt, und nicht umziehen, um für den nächsten Jahrgang Platz machen.

Durch Container fehlt viel Pausenhoffläche

Der Jahrgang werde voraussichtlich fünf- oder sechszügig, so bleibe unter den sieben Klassenräumen Platz für mindestens einen Differenzierungsraum, in dem die Lehrkräfte einzelne Lerngruppen unterrichten können. Außer Klassenräumen befinden sich auch ein Lehrerzimmer, ein Lernmittelraum sowie Toiletten in dem Provisorium.

Natürlich müsse ihre Schule momentan Kompromisse machen, sagt van Waveren-Matschke. Wegen der Container fehle viel Pausenhoffläche. Dennoch blickt die Schulleiterin positiv auf die Container: Immerhin seien die neuen Fünftklässler „die einzigen Schüler Burgdorfs, die auf neue Toiletten gehen dürfen“.

