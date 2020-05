Burgdorf

Die Corona-Pandemie belastet den Burgdorfer Haushalt – aber nicht nur sie. Auch anstehende Projekte führen dazu, dass die Schulden in den nächsten Jahren steigen. Deshalb schlägt Bürgermeister Armin Pollehn vor, die Grundsteuer um bis zu 90 Punkte anzuheben und damit rund eine Million Euro an Mehreinnahmen verbuchen zu können. Gleichwohl gilt: Dies ist nicht die einzige Erhöhung, die auf die Burgdorfer zukommen könnte.

„Wohl ist mir bei meinem Vorschlag nicht, aber ich bitte Sie um ihre Zustimmung“, sagte Pollehn am Montagabend im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten. Denn er wisse, dass er viele Bürger damit enttäusche – eine echte Alternative indes sehe er aus drei Gründen nicht. So sehe er es als wichtig an, die gute Infrastruktur der Stadt unter anderem mit Bücherei, Jugendamt und Museen zu erhalten. „Ich denke, da gibt es mit allen Fraktionen eine große Übereinstimmung“, sagte er.

Zum anderen sei es wichtig, nach der Corona-Zeit all die vielen Projekte umzusetzen, welche die Stadt für die nächsten fünf bis zehn Jahre angeschoben habe. Dazu zähle er Schul- und Kita-Bau. Und nicht zuletzt wolle er aus Gründen der Generationengerechtigkeit einen soliden Haushalt vorlegen. „In den meisten Fällen entspricht die Erhöhung der Grundsteuer zwei Tassen Cappuccino beim Italiener“, versuchte er die finanziellen Auswirkungen bildhaft zu erklären. Er habe dennoch lange über die Maßnahme nachgedacht. „Eigentlich wollte ich meine Amtszeit perspektivisch entwickeln, doch angesichts der finanziellen Lage fehlt mir schlicht die Zeit.“

Höhere Grundsteuer : Das sagen die Politiker

Kurt-Ulrich Schulz (WGS): Grundsteuererhöhungen seien zu keiner Zeit gut – jetzt nicht, im nächsten Jahr vor der Kommunalwahl nicht und erst recht nicht 2022. Er spreche sich für die Anhebung aus, um die Verwaltung nicht im Regen stehen zu lassen. Sonst gehe es jetzt ans Eingemachte, denn: „Woher soll das Geld kommen?“

Gerald Hinz ( SPD): Es gehe um die Frage, ob die Stadt den künftigen Generationen nun Schulden oder Schrott hinterlasse. „Das müssen wir abwägen.“ Denn allein die Kinderbetreuung schlage mit 4 Millionen Euro zu Buche. „Allerdings sind 90 Punkte ein großer Schluck aus der Pulle, deshalb ist unsere Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen.“

Klaus Köneke ( CDU): „Wenn sich bei Bürgern die finanzielle Situation ändert, dann müssen sie den Gürtel enger schnallen.“ Gleiches erwarte er von der Verwaltung, die stattdessen immer größere Investitionen plane statt die Ausgaben zu reduzieren. „Die eine Million mehr ändert das Problem der Ausgaben nicht, wenn wir jetzt schon wieder über 21 neue Stellen reden.“

Lukas Kirstein (Freie Burgdorfer): Er lehnt die Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt ab: Viele Familien müssten sehr genau rechnen, weil Jobs wegfielen oder das Einkommen wegen der Kurzarbeit reduziert sei. „Sie haben die Raten für ihre Immobilien ausgereizt, da können wir sie nicht zusätzlich belasten.“

Hartmut Braun (Grüne): Seine Fraktion diskutiere noch, denn letztlich müsse die Stadt die Haushaltssicherung vorantreiben. „Aber 90 Punkte mehr sehen wir nicht, eher weniger.“

Thomas Dreeskornfeld ( FDP): Seine Fraktion werde auf keinen Fall zustimmen, denn die anstehende Grundsteuerreform werde ohnehin eine Belastung darstellen. Deshalb sähen die Liberalen eher Optimierungsbedarf bei Bad, Bücherei und Jugendamt – vor allem aber vermissten sie den Sparwillen der Verwaltung.

Diese Zusatzkosten stehen zur Diskussion

Ab sofort diskutieren die Fraktionen über den Nachtragshaushalt, am Montag, 25. Mai, steht eine weitere öffentliche Debatte im Ausschuss an, ehe der Rat am Donnerstag, 28. Mai, den Beschluss fassen muss. Bis dahin, kündigt Stadträtin Silke Vierke an, will die Verwaltung auch all jene Zahlen vorlegen, die sie gesichert zu Corona-Auswirkungen ermitteln kann. Mit Blick auf Projekte wie die Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule sagt sie: „Wir sollten dann auch ein Votum bekommen, damit wir mit der Ausschreibung beginnen können.“ Andernfalls verschiebe sich alles.

Mit Blick auf den nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 gibt die Verwaltung bereits weitere Erhöhungen in die Diskussion: So sollen Unternehmen für Verkaufsstände, Warenauslagen und Außenbewirtschaft zur Kasse gebeten werden, zudem will die Stadt die Parkgebühren um 20 Prozent anheben. „Diese Vorschläge sind bereits mit der Politik vorbesprochen worden“, sagt Vierke.

