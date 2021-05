Ahrbeck

Weiterhin kein Durchkommen für Autos, Radler und Spaziergänger: Der beschrankte Übergang an der Bahnstrecke Lehrte-Celle in Höhe der Pferdekoppel bei Klein-Ahrbeck bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Offenbar ist die Schrankentechnik irreparabel defekt. Die Bahn will sie nun erneuern. Das hat der Fachbereich Verkehr der Regionsverwaltung jetzt auf Nachfrage der CDU-Regionsfraktion mitgeteilt.

Die Vollsperrung des Bahnübergangs, den für gewöhnlich vor allem Spaziergänger und Radfahrer nutzen, dauert bereits seit Anfang September vergangenen Jahres an. Damals teilte die Bahn mit, dass es einen technischen Defekt gebe, der behoben werden müsse. Eine Wiederöffnung stellte die Bahn für Mitte Oktober in Aussicht. Daraus wurde nichts. Bauarbeiten waren derweil keine zu beobachten.

Gelbe Baken auf beiden Seiten und ein Drahtgitterzaun versperren seither den Weg. Ein Landwirt, der direkt hinter dem Bahnübergang ein Feld bewirtschaftet, und Pferdehalter müssen derweil Umwege über einen Feldweg entlang der Bahn auf der Südseite nehmen. Längere Wege müssen auch Fußgänger und Fahrradfahrer aus der Südstadt einschlagen, die den Spargelhof Lübbe erreichen wollen.

Die Region Hannover hat nach eigener Darstellung auf Bitten der Bahn die Sperranordnung für den Übergang bis in den Herbst hinein verlängert – aus Sicherheitsgründen, wie sie sagt. Aktuell plane die Bahn die Neugestaltung des Bahnübergangs. Die soll noch dieses Jahr erfolgen, teilt die Regionsverwaltung mit.

Von Joachim Dege