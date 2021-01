Burgdorf

Jede Menge riesige Betonfertigteile aus Schlangen bei Paderborn flankieren in diesen Tagen das Areal neben der Bahnstrecke Burgdorf-Celle nördlich der Raiffeisenstraße und schaffen damit einen Hingucker. Eine Spedition hat sie dort abgeladen und hübsch in Reihe aufgestellt. Die Bauteile sind bestimmt für die Reihenhaussiedlung, welche die Deutsche Reihenhaus AG (DRH) aus Köln aktuell auf der sanierten Hausmülldeponie am Duderstädter Weg errichtet. Das Land Niedersachsen und die Europäische Union förderten die Altlastensanierung mit 4 Millionen Euro.

Zur Galerie Die Deutsche Reihenhaus AG will bis Mitte März 38 Häuser am Duderstädter Weg in der Südstadt von Burgdorf errichten.

18 Betonteile brauche es für ein Haus, sagt DRH-Sprecher Achim Behn. Sein Unternehmen investiert 12 Millionen Euro in das Bauvorhaben. Bei 38 Reihenhäusern, die den Wohnpark Duderstädter Weg bilden werden, sind das 684 Betonfertigteile. Sie sollen bis zum 19. März einschließlich der Dächer montiert sein. Die Reihenhäuser, die es in drei verschiedenen Größen gibt, sind laut Behn allesamt verkauft. Die Deutsche Reihenhaus habe sich vor Anfragen kaum retten können. 415 Bewerbungen habe es auf die 38 Häuser gegeben.

Von Joachim Dege