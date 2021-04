Burgdorf

Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgdorf trägt Trauer. Die Kirche verliert einen langjährigen Mitstreiter, der in den Gemeinden und darüber hinaus allerhöchste Reputation genoss. Diakon Wolfgang Hornig, zuletzt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, ist am Mittwoch nach schwerer Krankheit gestorben. Er wurde nur 67 Jahre alt.

Hornig war ein ebenso beliebter wie effektiver Sympathieträger nicht nur der St.-Pankratius-Gemeinde, sondern auch des Kirchenkreises. In St. Pankratius zeichnete er von 1979 an lange Jahre für die Jugendarbeit verantwortlich, begleitete unzählige Jugendfreizeiten. Von 1993 bis 2008 wirkte er als Kreisjugenddiakon. Schließlich übernahm er die Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises. 2018 ging er in den Ruhestand. Kurz danach wurde er krank. Er habe „Menschen auf dem Weg des Glaubens und wohl auch oft auf der Suche danach begleitet“, ruft ihm Superintendentin Sabine Preuschoff auf der Internetseite des Kirchenkreises nach.

Hornig war ein sympathischer Menschenfänger

Hornig verfügte über eine ausgeprägte Feinfühligkeit und ein Übermaß an Empathie. Er liebte Menschen, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit. So schaffte er es immer wieder, Menschen zusammenzubringen und für seine Kirche zu gewinnen, selbst wenn sie der Institution und dem Glauben bisweilen skeptisch gegenüber standen. Hornig gehörte unter anderem zum Organisationsteam der Veranstaltungsreihe „angeklopft + nachgefragt“, begleitete die Projekte „Gemeinde unterwegs“ und „Luther-Nagel“ und wirkte bei der Organisation von Kunstausstellungen in Kirchenräumen mit. Auch in der Jugendarbeit setzte er unzählige Impulse.

Hornig besaß ein Händchen für die Fotografie und für Design. Beides nutzte er beruflich, was Gemeindebriefen ebenso wie dem Kirchenkreismagazin „kreuz + quer“ zugute kam. Privat war er ein Genussmensch. Er kochte leidenschaftlich gern und wusste auch einen guten Tropfen zu schätzen.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 30, April, ab 14 Uhr auf dem Friedhof an der Uetzer Straße statt – unter den coronabedingt gebotenen Hygienevorkehrungen und Abstandsregeln. Die Plätze in der Friedhofskapelle sind den Familienangehörigen vorbehalten.

Von Joachim Dege