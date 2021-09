Burgdorf

Mit dem Thema Leben und Tod sind die Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospizdienstes Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze im Zuge der von ihnen geleisteten Begleitung sterbender Menschen häufig konfrontiert. Genau diese Themen einmal auch von außen sehen – das konnte die ehrenamtlichen Helfer beim Gastspiel des Figurentheaters Marmelock für den Ambulanten Hospizdienst im Jugend- und Kulturzentrum JohnnyB. in Burgdorf.

Im Theaterstück werden Erlebnisse aufgenommen

„Unsere Ehrenamtlichen sind sehr engagiert und investieren viel Zeit in diese Aufgabe“, sagte Manuela Fenske-Mouanga, die mit Anette Setzepfand die Koordination der vom Diakonieverband Hannover-Land getragenen Institution übernimmt. „Daher haben wir sie anlässlich der Woche der Diakonie als Dankeschön für ihr Engagement zu dieser Aufführung eingeladen.“ Auch wenn beim Stichwort Figurentheater eher Erinnerungen an die eigene Kindheit aufkommen – das vom dreiköpfigen Ensemble aus Hannover dargebotene Stück „Hotel zwischen zwei Welten“ ist ein tiefgründiges für Erwachsene.

In dem Stück von Eric Emmanuel Schmitt sitzen fünf Menschen in der Halle des „Hotels zu den zwei Welten“. Ihre Lebenserfahrungen sind sehr unterschiedlich, doch eines verbindet sie: Ihre Körper befinden sich im Koma, während sie in der Hotellobby darauf warten, ob sie mit dem Aufzug nach unten ins Leben zurück oder nach oben in den Tod fahren. In dieser Aufführung fanden sich die Ehrenamtlichen mit ihren Erfahrungen aus den Begleitungen sterbender Menschen in den Erinnerungen der Spielfiguren wieder. Insbesondere da, wo die Figuren als Komapatienten von Erfahrungen im Grenzbereich zwischen Leben und Tod erzählten und gleichzeitig Raum für das individuelle Erleben der Zuschauer ließen, beeindruckte das Stück sehr.

Ambulanter Hospizdienst sucht weitere Unterstützung

„Die starre Mimik der Figuren steht im Kontrast zu ihren Lebenserfahrungen. Durch das Spiel und die begleitende Musik wurde alles sehr lebendig. Das hat mich stark beeindruckt“, sagte Hartwig Laack, der Vorsitzende der Hospizstiftung des Kirchenkreises, die die Organisation und Finanzierung der Veranstaltung übernommen hatte. Nach der Aufführung konnten die Zuschauer mit den Darstellern über die Inszenierung, ihre Eindrücke und die ausgelösten Gefühle ins Gespräch kommen.

Der Ambulante Hospizdienst ist im Haus der Diakonie an der Schillerslager Straße in Burgdorf angesiedelt und für Fragen zu Beratung und Begleitung unter der Telefonnummer (05136) 897311 zu erreichen. Menschen, die sich ehrenamtlich als Begleiter, aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder Pflege der Internetseite engagieren wollen, dürfen sich dort ebenfalls gerne melden. Auch Spenden sind willkommen.

Von Sandra Köhler