Auch die Kirche muss rechnen. Und so sind es weniger ökologische Überlegungen als vielmehr betriebswirtschaftliche Erwägungen, welche die Diakoniestation Burgdorf dazu bewogen haben, die eigene Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Inzwischen gehören die hellblauen Flitzer zum Stadtbild. Die Diakoniestation ist das erste Unternehmen in Burgdorf, das seinen Fuhrpark auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb umgestellt hat.

Mit E-Mobilität experimentiert die Diakoniestation seit 2016 herum. Anfangs war es nur ein Fahrzeug, das sich Burgdorfs größter Anbieter von ambulanten Pflegedienstleistungen testhalber in den Fuhrpark stellte. Das hatte eine noch überschaubare Reichweite von 130 Kilometern.

e-Ups haben eine Reichweite von bis zu 240 Kilometern

Als sich herausstellte, dass das funktioniert, leaste sich das Unternehmen von VW drei Fahrzeuge. „Wir haben gemerkt, das funktioniert und klappt auch vom Handling im Betrieb gut“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Bella und begründet so, warum die Diakoniestation inzwischen Nägel mit Köpfen machte und 13 Fahrzeuge des Typs e-Up orderte – ebenfalls geleast. Drei weitere kommen im April noch dazu und sollen dann die letzten drei Benziner ablösen. Die neue Generation der E-Mobile kann mit einer Reichweite von 240 Kilometern aufwarten – abhängig von Witterung und Fahrweise.

13 der 17 Fahrzeuge des ambulanten Pflegedienstes der Diakoniestation Burgdorf haben mittlerweile einen Elektroantrieb.

Altenpflegerin Jessica Drewes, stellvertretende Leiterin der ambulanten Pflege, findet daran nichts Besonderes: „Die fahren genauso geradeaus wie jedes andere Auto auch“, sagt sie. Und doch sei das Fahrgefühl ein anderes. Der Fröbelweg reichte in seiner Länge aus, um aus dem Stand heraus und quasi lautlos auf Tempo 100 zu beschleunigen, berichtet Bella. Weil man sie nicht kommen höre, gelte es, auf Radfahrer, Kinder und Tiere im Straßenverkehr besonders Acht zu geben, sagt Drewes: „Die sind spritzig, diese kleinen Dinger.“

Auch Kolleginnen, die anfänglich skeptisch gewesen seien, wollten die hellblauen E-Mobile jetzt nicht mehr missen, berichtet Bella. Zumal die Diakoniestation nicht an der Ausstattung spart. Alle Fahrzeuge verfügen über Radio, Klimaanlage, Sitzheizung für Po und Rücken, Abstandswarner, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent und Freisprechanlage. „Das ist ein Arbeitsgerät für unsere Mitarbeiterinnen“, sagt Bella. Bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit verbrächten die Pflegekräfte auf ihren Touren durch Burgdorf und seine Ortsteile im Fahrzeug. Annähernd 200.000 gefahrene Kilometer kämen so für die Diakoniestation im Jahr zusammen.

An drei Schnellladestationen neben dem Gemeindezentrum von St. Pankratius am Fröbelweg kann das Pflegepersonal die Dienstfahrzeuge aufladen. Quelle: Joachim Dege

Fahrten zur Tankstelle gehören mit den e-Ups der Vergangenheit an. Strom getankt wird direkt neben der Diakoniestation. Neben dem Gemeindehaus am Fröbelweg ließ das Unternehmen drei Schnellladestationen aufstellen. Alle acht bis zehn Touren, die sie fährt, ist laut Drewes eine Ladung fällig. Witterungsbedingt wird im Winter häufiger geladen als im Sommer, weil Heizung und Licht Strom fressen.

Dass das Laden an der Arbeitsstelle möglich ist, spare Arbeitszeit. Billiger als die 14.000 Liter Benzin pro Fahrzeug sei es auch, sagt Bella. Noch mehr ins Kontor aber schlägt der spürbar geringere Wartungsaufwand. Denn die Fahrzeuge, die ausschließlich auf der Kurzstrecke unterwegs seien und einen Kaltstart nach dem anderen hinlegten, müssten seltener in die Werkstatt. „Es gibt keinen durchgerosteten Auspuff mehr.“ Für einen Benziner sei die Diakoniestation mit 20 Euro Wartungskosten im Monat dabei, bei den E-Flitzern fielen gerade einmal noch 5 Euro im Monat an.

Stadtwerke sponsern die e-Flitzer der Diakoniestation

Einen Sponsor hat die Diakoniestation obendrein gefunden. Die Stadtwerke Burgdorf lassen es sich 3000 Euro im Jahr kosten, dass der ambulante Pflegedienst mit Werbung des teilkommunalen Energieversorgungsunternehmens herumfährt. Mit den Stadtwerken als Stromversorger war die Diakoniestation über einen Rahmenvertrag, den das Unternehmen mit den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden abgeschlossen hat, ohnedies schon verbandelt.

Inzwischen sind andere kirchliche Pflegeunternehmen auf den E-Fuhrpark der Diakoniestation aufmerksam geworden. Sie fragten in Burgdorf schon mal an, welche Erfahrungen man mit der E-Mobilität im Dienstbetrieb gemacht habe, berichtet Bella.

Von Joachim Dege