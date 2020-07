Burgdorf

Die Diakoniestation Burgdorf hat im Dauerstreit über die Vergütung erbrachter Leistungen eine außergerichtliche Einigung mit den Pflegekassen erreicht. Das gab Michael Schule, Vorsitzender des Trägervereins der Diakoniestation, bekannt. Im Ergebnis bedeute die Einigung, dass Burgdorfs größter Anbieter ambulanter Pflegedienstleistungen seinen fast 100 Beschäftigten vom 1. Juli an den vollen Tariflohn bezahlen könne, sagte Schulze.

Die Diakoniestation war zuletzt wirtschaftlich in Not geraten, musste Bankkredite aufnehmen und sogar ein zinslos gewährtes Darlehen der Kirchengemeinde St. Pankratius in Anspruch nehmen. Im Mai sah sich das 1966 gegründete und von einem Trägerverein geführte Unternehmen dann gezwungen, seinen fast 100 Beschäftigten Gehaltskürzungen in Aussicht zu stellen, weil sich die Pflegekassen bei der Vergütung erbrachter Dienstleistungen unnachgiebig zeigten und die tatsächlichen Kosten nicht refinanzieren wollten.

Diakoniestation informiert die Belegschaft

Hintergrund ist ein mit der Gewerkschaft Verdi geschlossener Haustarifvertrag, der vorsieht, dass sich die Gehälter schrittweise dem Tarifvertrag der Diakonie in Niedersachsen annähern sollen. Die Pflegekassen stellten aber die vorgelegten Kostenkalkulationen in Zweifel und zahlten weit weniger, als die Diakonie für einen wirtschaftlichen Betrieb benötigte. Auch ein Schiedsverfahren brachte keine Lösung, sodass die Angelegenheit vor dem Landesarbeitsgericht Bremen landete, wo die Diakoniestation einen Teilerfolg erzielte.

Obwohl die Richter verfügten, dass die gescheiterte Schiedsstelle sich des Falles erneut annehmen müsse, kam es am 12. Juni zu einem informellen Treffen von Vertretern der Diakoniestation und den Pflegekassen. Dort boten die Kassen dem Burgdorfer Pflegedienstleister an, ab sofort den Tarif, der für die Diakoniestationen in Hannover gilt, zu refinanzieren. Das sind laut Schulze bis zu 13 Prozent mehr als die Kassen dem Burgdorfer Unternehmen bislang bezahlen.

Die Diakoniestation hat das Angebot inzwischen auf Herz und Nieren geprüft und angenommen. Die Geschäftsführer Thomas Bella und Schulze informierten am Dienstag die Belegschaft. Für die bedeutet das, dass sie vom 1. Juli an den vollen Tariflohn mit allen anderen vereinbarten Leistungen wie beispielsweise Weihnachtsgeld erhalten werden.

Corona-Krise zeigt Einsparpotenzial auf

„Wir bekommen jetzt die Spitzenbezahlung der Diakonie in Niedersachsen“, begründete Schulze die Annahme des Kassenvorschlags. Das sei zwar nach wie vor nicht auskömmlich und stelle deshalb nur einen Kompromiss dar. Aber man werde voraussichtlich dennoch mit einer schwarzen Null das Jahr abschließen können, wenn an bestimmten Stellschrauben gedreht werde.

So sollen sogenannte Fundraising-Aktivitäten verstärkt werden. Eine Einsparung verspricht sich die Diakoniestation auch von der E-Mobilität. In Kürze bekommt das Unternehmen von Volkswagen 13 E-Ups ausgeliefert. Diese haben einen spürbar geringeren Verbrauch, außerdem müssen sie nicht regelmäßig zur Tankstelle gefahren werden, wodurch sich Arbeitszeit einsparen lässt. Auch die Corona-Krise habe ein Einsparpotenzial aufgezeigt: Weil das Pflegepersonal aus Infektionsschutzgründen nicht mehr ins Büro komme, sondern Schlüssel von Kundenwohnungen und für die Fahrzeuge am Fenster abhole, habe die zu bezahlende Arbeitszeit reduziert werden können.

Von Joachim Dege