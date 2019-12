Burgdorf

Obdachlosigkeit sieht in Burgdorf anders aus als in der Großstadt Hannover. „Es gibt viele Facetten, nicht nur die, die man zwischen Bahnhof und Kröpcke wahrnimmt“, sagt Holger Hornbostel. Der Diakon kümmert sich mit drei Kollegen in der vom Diakonieverband Hannover-Land getragenen Tageswohnung um die, die keine Bleibe haben. Und auch um die, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. „Es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen, zu wenig sozialen Wohnungsbau. Da hat die Politik versagt in den letzten Jahren“, benennt Hornbostel das aus seiner Sicht zentrale Problem. Etwa 50.000 Obdachlose gebe es in Deutschland, 700.000 Wohnungslose.

Bis zu 30 Besucher kommen jeden Tag

20 bis 30 Personen finden sich pro Tag in der Einrichtung an der Mühlenstraße ein: Obdachlose auf der Durchreise. Obdachlose, die in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Straße Drei Eichen untergebracht sind. Menschen, denen die Wohnungslosigkeit droht. Beratung, Wärme, Nahrung und Kaffee, eine Gelegenheit zum Duschen und Wäschewaschen – all das kann das Team der Tageswohnung ihnen geben. Doch gegen eines sind sie machtlos: die Unzulänglichkeiten des Wohnungsmarktes. Mit maximal 394 Euro inklusive Nebenkosten, ohne Heizung, für ein bis zwei Zimmer in einer 50-Quadratmeter großen Wohnung unterstütze das Sozialamt einen einzelnen Menschen, sagt Hornbostel. So etwas sei aber kaum zu finden. Nicht in Burgdorf und auch nicht in der Region Hannover.

Städtische Obdachlosenunterkunft gut ausgelastet

In den vergangenen Jahren sei wenig sozialer Wohnungsbau betrieben worden. Wo die Sozialbindung für mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen ende, dürften diese teurer vermietet werden. Dann müsse jemand, der Sozialleistungen bezieht, die Differenz aus eigener Tasche zahlen. Der Regelsatz für einen Alleinstehenden liegt bei 424 Euro im Monat. „Und wenn das nicht mehr geht, droht die Wohnungslosigkeit. Denn nach zwei Monaten Mietrückstand darf ein Vermieter kündigen“, sagt Hornbostel. Dann versuchen die Mitarbeiter der Tageswohnung zu vermitteln. Sie springen auch schon einmal ein, wenn das Abstellen von Heizung oder Strom droht. Vor allem dann, wenn Kinder betroffen sind.

Immer mehr solcher prekären Verhältnisse sorgen dafür, dass die städtische Obdachlosenunterkunft nach Darstellung eines Stadtmitarbeiters „gut ausgelastet“ ist. Denn wenn sich keine Möglichkeit mehr findet, bei Bekannten zu übernachten, wird aus Wohnungslosigkeit schnell Obdachlosigkeit. Die Unterkunft in der Südstadt hat 20 Schlafplätze. Dort kommen sowohl durchreisenden Obdachlose für kurze Zeit unter als auch Menschen aus Burgdorf, die obdachlos geworden sind – so lange, wie nötig. Mitunter gelinge es, jeden in einem separaten Zimmer unterzubringen. „Es gibt kein Recht auf Einzelunterbringung“, sagt der Mitarbeiter. „Aber die Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Keiner muss ohne Schlafplatz sein.“

Angst vor Diebstahl und Einsamkeit

Gleichwohl gibt es auch in Burgdorf Menschen, die lieber draußen schlafen, als in die Unterkunft zu gehen. Die Gründe hierfür seien ebenso vielfältig, wie die, obdachlos zu werden, sagt Hornbostel: „Sie haben Angst, bestohlen zu werden. Manche haben Hunde, die dürfen nicht mit in die Unterkunft. Andere leiden unter psychischen Krankheiten, haben Angst vor Menschen.“ Gerade in der Weihnachtszeit kämen zudem Erinnerungen hoch, weiß Hornbostel: „Viele haben die Brücken zu anderen abgebrochen und haben nun besonders mit der Einsamkeit zu kämpfen.“ Mit einer Weihnachtsfeier wollen die Mitarbeiter der Tageswohnung ihren Besuchern am Tag vor Heiligabend auch ein Stück Gemeinschaft und Geborgenheit geben.

