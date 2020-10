Burgdorf

Die Familie. Das Reisen. Der Tennisclub. Und immer wieder interessante und fröhliche Runden im eigenen Haus: Wenn Ursula und Kurt Meyer auf die sechs gemeinsamen Ehejahrzehnte blicken, dann sprudeln die Erinnerungen wortreich aus dem Ehepaar – immer wieder unterbrochen von herzlichem Lachen an jene Momente, die sich besonders eingeprägt haben.

Dabei schien das Zusammenleben zunächst gar nicht vorgezeichnet: Zwar kreuzten sich die Wege der beiden in den Fünfzigerjahren in der Aufbauschule in Tecklenburg, aber während Ursula noch in den unteren Klassen lernte, agierte Kurt bereits als Schulsprecher in den oberen Jahrgängen. „Damals haben wir uns überhaupt nicht füreinander interessiert“, sagt die gebürtige Lienenerin und lacht. Und so erkundete Kurt nach der Schule erst einmal bei Touren mit dem Fahrrad und Motorrad die Welt, bis im August 1956 das große Lichterfest in Lienen anstand.

Beim Lichterfest 1956 funkt es zwischen den beiden

Er machte sich mit einem Freund auf, den Abend zu erleben – Ursula kehrte mit ihrem Vater und einem ihrer drei Brüder von einem Reha-Besuch der Mutter zurück, um am Fest teilzunehmen. Erst morgens um 5 Uhr, sagen beide übereinstimmend, habe die Feier für sie geendet. Und am selben Tag setzte sich Kurt Meyer aufs Motorrad für eine erneute Fahrt nach Lienen, um Uschi, wie er seine Frau liebevoll nennt, wiederzusehen. „So fing es an“, sagt er im Rückblick und fügt hinzu, dass Ursulas Großfamilie mit vier Kindern, die eine Gastwirtschaft betrieb, ihn herzlich aufgenommen habe. „Das war für mich als Einzelkind, das sehr jung den Vater verloren hatte, etwas ganz Besonderes“, sagt er noch immer.

Für ihn schloss sich nach dem Abitur erst ein Maschinenbaustudium in Hannover an, ehe er nach einem Semester nach Münster wechselte, um dort ein Geologiestudium aufzunehmen. Dort legte er 1960 seine Diplomprüfung ab und promovierte, während Ursula Meyer eine Ausbildung als Kindergärtnerin absolvierte und in Melle mit der Arbeit begann. Ein ereignisreiches Jahr, schließlich gaben sich beide am 8. Oktober 1960 das Jawort. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass seine Arbeit uns einmal so viel durch die Welt führt“, sagt Ursula Meyer. Denn Tochter Ute, geboren 1961, war erst wenige Monate alt, als der Arbeitgeber Preußag den Geologen Meyer nach Marokko schickte.

Bei bestem Spätsommerwetter gaben sich Ursula und Kurt Meyer am 8. Oktober 1960 in Lienen das Jawort. Quelle: privat

Arbeit im Ausland weckt Lust auf Fernreisen

Ursula Meyer folgte ihrem Mann mit dem Nachwuchs. „Das war ja alles Neuland für uns, ich war bis dahin noch nie geflogen“, erzählt sie und schwärmt noch immer von dem märchenhaften Ort. Die Arbeit auf einem Forschungsschiff vor Hawaii, Besuche in Südafrika und der Türkei – immer wieder arbeitete Kurt Meyer im Ausland, und seine Frau besuchte ihn. „Daraus hat sich unser Hobby entwickelt, das Reisen“, sagt sie. Davon zeugen etliche Fotoalben, in denen sich auch Aufnahmen von 13 Wanderurlauben in Südtirol und sechs Kreuzfahrttouren finden.

Ihre Wurzeln indes schlugen sie, insbesondere auch nach der Geburt von Sohn Lutz im Jahr 1964, in Burgdorf, nach Stationen in Nordhorn und Otze. Seit 1972 leben sie in ihrem Haus, in dem die Enkeltöchter Juliane und Katharina immer eine offene Tür fanden. Nun erobert mit Amelie die Urenkelin das Herz der Burgdorfer, die sich täglich über Fotos und Videos freuen. Zur kleinen Feier kommt das jüngste Familienmitglied auch – und allein die Vorfreude zaubert den Meyers eine große Fröhlichkeit ins Gesicht.

Sport und Geselligkeit beim Tennisclub

Diese kennen auch die Burgdorfer bestens, denn Kurt Meyer leitete von 1978 an den Tennisclub in der Stadt. Fast 40 Jahre stand er an der Spitze. „Das Vereinsheim war unser zweites Zuhause“, sagt er. Damals habe außer dem Sport die Geselligkeit im Vordergrund gestanden, erinnert sich Ursula Meyer und erzählt von Partys, die beispielsweise unter dem Motto Spiegelsaal, Brandenburger Tor und Japanisches Blütenfest standen. „Es war immer was zu organisieren“, sagt sie.

Und deshalb kommt beide die gemeinsame Zeit auch nicht so lang vor.„Ich kann gar nicht glauben, dass es schon 60 Jahre sind“, sagt Ursula Meyer, in deren Rückblick der Ratschlag ihrer Mutter der beste für ihre Ehe war: „Lass nie im Streit die Sonne untergehen.“

Von Antje Bismark