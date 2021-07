Region Hannover

Nach der langen Corona-Pause ist es endlich wieder so weit: Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) der Region Hannover darf wieder Gruppenreisen anbieten. So geht es direkt im August los. Dann bietet die AWO von Montag bis Freitag, 16. bis 30. August, für ältere Menschen ab 60 Jahren eine Fahrt zur Insel Borkum an.

Übernachtet wird in der Familienferienstätte Alter Leuchtturm. Die Teilnehmenden bekommen neben Vollpension auch gemeinsame Ausflüge und viele gesellige Abende geboten. Die Fahrt wird von einer ehrenamtlichen Gruppenbetreuerin begleitet. Der Preis beträgt 1098 Euro pro Person im Doppelzimmer und 1280 Euro im Einzelzimmer.

Es gibt noch freie Plätze für Reise nach Juist

Die detaillierte Ausschreibung sowie weitere Informationen zu den Reisen für ältere Menschen erhalten Interessierte bei der AWO Region Hannover unter Telefon (0511) 21978177. „So gibt es zum Beispiel noch einige freie Plätze für die Reise zur Insel Juist Anfang September“, sagt Jasmin Kirschke, Mitarbeiterin der AWO Seniorenarbeit.

Das komplette Programm kann unter www.awo-hannover.de im Internet eingesehen werden. Weitere Informationen erteilt Kirschke auch telefonisch.

Von Janna Silinger