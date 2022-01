Burgdorf

Ein Schrumpfen der Bevölkerung komme die Stadt teuer zu stehen, weil sie für weniger Menschen eine teure Infrastruktur aufrecht erhalten müsse, warnte einst Altbürgermeister Alfred Baxmann angesichts des demografischen Wandels. Dass Burgdorf schrumpfen könnte, scheint zurzeit unrealistisch zu sein. Im Gegenteil. Die Bevölkerung wächst. Auch im Dezember wieder, wie das Einwohnermeldeamt berichtet.

Wie der für das zuständige Bürgerbüro im Rathaus III verantwortlich zeichnende Abteilungsleiter Frank Scharnhorst bekannt gibt, konnte die Stadt im letzten Monat des vergangenen Jahres 24 neue Anmeldungen für einen Hauptwohnsitz verzeichnen. Mit ihrem Hauptwohnsitz sind damit nunmehr 31.758 Menschen in Burgdorf gemeldet. Weitere 1172 Menschen haben ihren Nebenwohnsitz in der Stadt – sechs weniger als noch im November. Damit kommt Burgdorf in Summe auf 32.930 Einwohner. Das waren Ende Dezember 18 mehr als noch im Vormonat. Derweil verzeichnete das Bürgerbüro 19 Geburten und 38 Sterbefälle.

Von Joachim Dege