Burgdorf

Burgdorfs Schulleiter hoffen inständig, weiter im Präsenzunterricht bleiben zu können. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat mittlerweile auch ihre Schulen erreicht. Noch sei die Situation nicht dramatisch, ist zu hören. Aber: An der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RGB) hat es nach den Herbstferien bereits eine Häufung von Infektionen im sechsten Jahrgang gegeben. Elternvertreter Norbert Mau zeigt sich besorgt.

In allen Schulen herrscht zurzeit eine Masken- und Testpflicht. Testen müssen sich allerdings auf Anweisung des Kulturministeriums nur Ungeimpfte. Für alle Geimpften zahlt das Land die Testkits nicht. Darauf hat Elternvertreter Norbert Mau jetzt Burgdorfs Schulpolitiker und die Stadtverwaltung hingewiesen und diese aufgefordert, auf das Land einzuwirken.

Vater kritisiert Testpraxis: Gefahr für Ungeimpfte

Mau kritisiert die behördlich verordnete Testpraxis, weil Geimpfte und Ungeimpfte sich in den Schulen nicht aus dem Weg gehen könnten. Dabei wisse jeder, dass es jederzeit zu symptomfreien Impfdurchbrüchen kommen könne. Ungeimpfte Kinder seien somit einer besonderen Gefahr ausgesetzt. Offenbar sei die Durchseuchung der Kinder das Ziel, auch wenn das keiner ausspreche. „Für mich als Vater ist das nicht akzeptabel“, sagt der Elternvertreter.

An der IGS gab nach den Herbstferien etliche positive Schnelltests bei Schülerinnen und Schülern, bestätigt Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke. Der Jahrgang sechs sei besonders stark betroffen gewesen. Dort hätten sich in den zwei Wochen nach den Herbstferien acht Schüler mit dem Coronavirus angesteckt. Dazu kämen noch zwei infizierte Geschwisterkinder im Jahrgang neun. Der Ausbruch habe allerdings den Schulbetrieb nicht beeinträchtigt, weil die Schule den ersten Verdachtsfall sowie weitere Kinder, die Kontakt hatten, sofort nach Hause geschickt habe. Bei den Kontaktkindern sei Corona dann erst daheim ausgebrochen.

Lüften gegen Corona: Die Gudrun-Pausewang-Grundschule in der Südstadt unterrichtet in diesen Tagen bei geöffneten Kippfenstern. Quelle: Joachim Dege

Die Schulleiterin bestätigt, dass nur 330 der insgesamt 1000 Schülerinnen und Schüler zurzeit vollständig geimpft seien. Die Schule bestelle rund 1600 Test pro Woche „zielscharf nach der Zahl der ungeimpften Kinder“. Die unzureichende Testpraxis sei von der Elternschaft und vom Schulleiterverband bereits ein Thema. Zwar seien bis auf wenige Ausnahmen die meisten Lehrer an der IGS geimpft. Doch auch sie würden es begrüßen und sich vor allem sicherer fühlen, wenn sich auch die Geimpften testen lassen müssten.

Die Berufsbildenen Schulen (BBS) handhaben das bereits so. „Wir empfehlen jedem, sich zu testen und bieten die kostenlosen Schnelltests auch Geimpften an“, sagt Schulleiter Reiner Behrend. Tests gebe es in ausreichender Zahl. Laut Behrend hat es seit Ausbruch der Pandemie an seiner Schule 71 positive Fälle gegeben. Nach den Herbstferien hätten sich 17 Schülerinnen und Schüler positiv gemeldet. „Deshalb sind wir lieber vorsichtig“, sagt Behrend. Zumal von den 3400 Schülerinnen und Schülern viele Auszubildende seien, die in ihren Betrieben weitere Kontakte hätten.

Stadt: Raumluftfilter kommen vor Weihnachten

Weitere Schulleiter wie Dorit Steenken von der Gudrun-Pausewang-Schule in der Südstadt, Heiko Blumenstein von der Astrid-Lindgren-Schule in der Weststadt und Matthias Krapp vom allgemeinbildenden Gymnasium beschreiben die aktuelle Situation als nicht dramatisch. Die Region Hannover meldet aktuell 13 positive Fälle an fünf Schulen. In Burgdorf seien zurzeit 72 Menschen offiziell als an Corona erkrankt gemeldet. Der Inzidenzwert liege bei 101,5.

Derweil kommt die Stadtverwaltung nach eigener Darstellung voran bei der vom Rat beschlossenen Ausstattung der Schulen mit mobilen Raumluftfiltern. Den Auftrag hat die Stadt EU-weit ausgeschrieben. „Wenn alles reibungslos läuft, können die Geräte noch vor Weihnachten an alle Schulen ausgeliefert werden“, sagt Henry Barm, der die zuständige Schulabteilung im Rathaus leitet.

Von Joachim Dege