Burgdorf

Ein Unbekannter hat einer 43 Jahre alten Frau in einem Supermarkt am Ostlandring am Montagvormittag die Geldbörse gestohlen. Nach Darstellung der Polizei hatte die Kundin ihre Tasche mit dem Portemonnaie darin an den Einkaufswagen gehängt und diesen kurze Zeit unbeobachtet gelassen. In der Börse sollen sich weder Geld noch Bankkarten, sondern Ausweispapiere befunden haben.

Von Joachim Dege