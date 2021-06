Burgdorf

Aus dem Peugeot 107 einer 18 Jahre alten Autofahrerin hat ein Unbekannter das nachträglich eingebaute Autoradio ausgebaut und mitgehen lassen. Der Peugeot war von Sonnabend, 22 Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, in der Südstadt an der Straße Am Kahlen Lehn geparkt. Die Polizei hofft darauf, dass jemand den Täter beobachtet hat. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege