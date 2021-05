Burgdorf

Ein Unbekannter hat auf dem Friedhof der St.-Pankratius-Kirchengemeinde an der Uetzer Straße im Zeitraum vom 9. bis zum 14. Mai von einem Grab etliche Pflanzen mitgehen lassen. Eine 58 Jahre alte Frau, die das Grab pflegt, zeigte den Diebstahl am Montag bei der Polizei an. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege