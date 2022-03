Hülptingsen

Einen zweistelligen Euro-Betrag hat am Mittwoch ein Dieb erbeutet, der die Kasse aus einem Hofladen in Hülptingsen gestohlen hat. Der Mann betrat nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 12 Uhr den Raum und entwendete die Summe aus der offen stehenden Wechselgeldkasse. Anschließend versuchte er, eine weitere Kasse gewaltsam aufzubrechen. Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht. Dieser beobachtete, wie der Dieb zu einer Frau lief, die an einem Auto mit laufendem Motor auf dem Hofgelände stand.

Am Steuer saß eine weitere Person, die mit den beiden Komplizen im Auto von dem Grundstück an der Straße Vor den Höfen in Richtung Bundesstraße 188 fuhr. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.