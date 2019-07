Burgdorf

Schon wieder hat eine Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt die einfachste Sicherheitsregel nicht beachtet. Die 83-Jährige hat im Lidl-Markt am Ostlandring ihre Geldbörse, die sich in einem Stoffbeutel befand, im Einkaufswagen abgelegt. Während sie sich – nach eigenen Angaben nur für einen kurzen Augenblick – einem Regal zuwandte, um Ware auszusuchen, hat ein Dieb oder eine Diebin das Portemonnaie gestohlen. In diesem befanden sich 70 Euro sowie der Personalausweis und die Scheckkarte der Seniorin. Die Straftat ereignete sich am Freitag zwischen 8.30 und 9 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Als Schutz vor Taschendieben rät die Polizei, Geldbörsen und Brieftaschen beim Einkaufen stets eng am Körper zu tragen und zwar so, dass ein Zugriff nicht möglich ist beziehungsweise sofort bemerkt werden würde. Handtaschen und Einkaufsbeutel sollten Kunden unter den Arm klemmen. Taschendieben reiche ein Moment der Unaufmerksamkeit ihres Opfers, um blitzschnell zuzugreifen.

Von dt