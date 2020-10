Burgdorf

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit haben Taschendiebe am Dienstag gegen 13.30 Uhr ausgenutzt: Zu dieser Zeit hielt sich ein Ehepaar aus Burgdorf in einem Discounter am Ostlandring auf, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Ihren Angaben zufolge hatte die Frau die Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. Als sie nach dem Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust des Portemonnaies, das sich in der Handtasche befunden hatte.

Unbekannte hatten offenbar die Geldbörse entwendet, die neben Geld auch den Personalausweis, die Scheck- und Kreditkarten sowie Kunden- und Versichertenkarten enthielt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 250 Euro an.

Hinweise auf den oder die Täter konnten die Opfer nicht geben. Ermittler bitten deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark