Burgdorf

Ein Portemonnaie und ein Smartphone hat ein Dieb am Montag zwischen 17 und 17.35 Uhr aus einem VW Golf gestohlen, der an der Straße Am Wall stand. Unklar ist nach Polizeiangaben, wie der Täter in das Fahrzeug eindringen konnte. Auch die Höhe des Schadens können die Ermittler noch nicht benennen. Sie hoffen auf Zeugen, die den Dieb beobachtet haben. Diese sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark