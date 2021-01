Burgdorf

Auf Katalysatoren von bereits in die Jahre gekommenen Fahrzeugen hatte es ein Dieb am Wochenende in Burgdorf abgesehen. Drei solcher Straftaten sind bei der Polizei dokumentiert; aus der Innenstadt, der Nord- und der Südstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Hintergrund dürften die hohen Rohstoffpreise für die sogenannten Übergangsmetalle Palladium und Rhodium sein. Beide sind sich in Katalysatoren verbaut. Der jeweilige Rohstoffpreis übersteigt bisweilen den von Gold.

Dieb trennt Katalysatoren mit Metallschere ab

Die Vorgehensweise des Täters war nach Darstellung der Polizei in allen drei Fällen die gleiche. Der Dieb trennte den Katalysator jeweils mit einer Metallschere aus der Abgasablage der Autos heraus. Gemeinsam ist den beschädigten Fahrzeugen, dass sie ihre besten Jahre lange hinter sich haben. Zwei sind aus dem Baujahr 1999, das Dritte ist von 2001.

An der Straße Im Langen Mühlenfeld traf es in der Nacht zu Sonnabend einen VW Lupo, der am Straßenrand geparkt stand. In der gleichen Nacht schlug der Täter an der Ecke Stettiner Straße/ Königsberger Straße an einem VW Polo zu. Die gleichen Begehrlichkeiten weckte auch ein Opel Astra, der an der Retschystraße geparkt war – ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend. In allen drei Fällen entstand den Eigentürmern der Fahrzeuge laut Polizei jeweils ein Schaden in Höhe von 500 bis 800 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege