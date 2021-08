Burgdorf

Zeugen für einen dreisten Diebstahl sucht jetzt die Polizei: Demnach hatte eine 75 Jahre alte Frau aus Burgdorf am Freitag gegen 10 Uhr in einem Markt an der Weserstraße eingekauft. Nach dem Bezahlen hängte sie eigenen Angaben zufolge ihre grüne Stofftasche an den Einkaufswagen, dann lud sie die Waren in den Kofferraum ihres Fahrzeugs. Während dieser Zeit muss ein Unbekannter die Tasche entwendet haben – ohne dass die Frau den Diebstahl bemerkte.

In der Tasche befanden sich außer Geld auch persönliche Papiere, sagte die 75-Jährige, die erst am Dienstag eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt hatte. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark