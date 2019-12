Burgdorf

Es war nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, doch den ein Dieb eiskalt ausgenutzt: Eine 54-Jährige hatte laut Mitteilung der Polizei Burgdorf am Freitag gegen 14.15 Uhr ihre Handtasche in den Korb eines Fahrrads gelegt, das am Ostlandring 33 stand. Dieses ließ sie kurz unbeobachtet – ein Dieb nutzte diese Gelegenheit, griff zu und flüchtete mit der Handtasche samt Papieren und Geld.

Zeugen sollten sich bei der Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet Burgdorf finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark